Алексей Кудрин подтвердил свой уход с поста главы Счетной палаты России

Алексей Кудрин в своем telegram-канале подтвердил уход с поста главы Счетной палаты России. Он подал соответствующее заявление президенту страны Владимиру Путину.

— В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост gредседателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление gрезиденту Российской Федерации в установленном порядке, — говорится в сообщении.

Фото: ru.m.wikipedia.org

Также сегодня сообщалось, что Совет Федерации получил представление президента России Владимира Путина об освобождении Алексея Кудрина с поста председателя Счетной палаты.

Напомним, о том, что Алексей Кудрин покинет пост главы Счетной палаты СМИ сообщили на прошлой неделе. Ожидается, что он перейдет на работу в «Яндекс».

Место Кудрина может занять первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. При этом источники утверждают, что «есть и другие варианты».



Напомним, Кудрина назначили председателем Счетной палаты России по представлению главы государства в мае 2018 года. До этого он с 2016 года занимал должность главы Центра стратегических разработок, заместителя председателя Экономического совета при президенте России.

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Максим Кокунин