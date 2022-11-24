Итоги дня: обучение военных священников, программа безопасности Казани, Путин об искусственном интеллекте
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 24 ноября:
- 66-летний житель Крымска открыл стрельбу на улице по двум своим знакомым, из-за чего они скончались на месте. Также он выстрелил еще в одного мужчину, личность которого устанавливается. Сам стрелок совершил самоубийство. Возбуждено уголовное дело.
- Президент России Владимир Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту призвал наращивать усилия в сфере искусственного интеллекта. По его словам, Россия по определенным направлениям ушла вперед в этой сфере: «По некоторым направлениям в этой области, как я уже сказал, мы идем на шаг впереди некоторых других стран и нам нужно обязательно наращивать наши усилия. Конкретные решения, совместные шаги на этот счет, мы сегодня безусловно будем говорить на этот счет, наверное, будем обсуждать, будем двигаться в этом направлении без всякого сомнения». Также Путин попросил профессиональное сообщество ввести систему оценки продуктов в сфере искусственного интеллекта, это позволит компаниям лучше ориентироваться и понимать, какие технологии внедрять.
- В России могут появиться учебные программы по подготовке военных капелланов. Об этом в прямом эфире «Реального времени» заявил священник Александр Ермолин, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии РПЦ. «Я думаю, перед нами встанет вопрос подготовки военных капелланов в отдельном учебном заведении, потому что сейчас, насколько я знаю, наличие военной подготовки — это либо военное прошлое, либо прошлое кадрового офицера. Я думаю, сейчас со временем должно появиться какое-то заведение, которое при поддержке Министерства обороны и так далее будет готовить военных священников».
- Топ-менеджмент «Билайна» во главе с генеральным директором Александром Торбаховым выкупит «Вымпелком» у нидерландского телекоммуникационного холдинга Veon за 130 млрд рублей. Ожидается, что сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 года.
- В Татарстане проводят доследственную проверку по факту получения ожогов пассажиркой автобуса. Сегодня СМИ сообщили, что пассажирка автобуса №43 получила ожоги ног из-за пролившегося на нее антифриза. Известно, что ее доставили в больницу, где она получила медицинскую помощь. Ведомство выясняет обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Как рассказал «Реальному времени» председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков, причиной могла стать бракованная деталь: запчасти подорожали, и перевозчики сталкиваются с участившимся появлением на рынке бракованных запчастей. Перед выходом на маршрут техническая служба предприятия провела проверку автобуса, в транспорте установили и заменили запчасти.
- Нового вице-премьера — министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко готовятся десантировать в органы управления особо значимых предприятий Татарстана. Как стало известно «Реальному времени» из собственных источников, сначала правительство выдвинет его кандидатуру в совет директоров АО «КМПО», обходившегося без «первых лиц» последние 7 лет. Наряду с этим, в наследство от предшественника Альберта Каримова новому вице-премьеру достанется и контроль за деятельностью энергетического комплекса.
- Власти Казани утвердили на 2023—2025 годы программу по повышению уровня общественной безопасности «Безопасный город». Она предполагает увеличение численности систем видеонаблюдения, экстренного оповещения и сигнализации на объектах социальной инфраструктуры. Как выяснило «Реальное время», на эти цели из городского бюджета направят 783 миллиона рублей.
- В Казанском кремле отремонтируют прилегающую территорию пересыльной тюрьмы, где содержались декабристы по пути следования в сибирскую ссылку. Реконструкция и благоустройство территории предстоят еще нескольким объектам в крепости. Проведут 17 видов работ, в основном это ремонт облицовки ступеней и покрытий тротуаров, лестниц, перекладка облицовки стен, керамогранитных и облицовочных плит, ремонт асфальтового покрытия.
- Международный дискуссионный клуб «Валдай» собрался в Казани на конференции «Религиозное многоголосие и национальное единство» при участии экспертов из России, Египта, Индии, Ирана, Малайзии, ОАЭ, Сербии и Таджикистана. Обсуждались вопросы устойчивости многонациональных и многоконфессиональных обществ и то, как они могли бы сотрудничать в условиях геополитической напряженности. Детали — в материале «Реального времени».
- Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана муфтий Камиль Самигуллин на конференции возмутился случаями запрета на платки для девочек в некоторых российских школах: «Традиции народов, населяющих нашу страну, имеют общие корни и все воспевают целомудрие, скромность, благонравие. Например, покрытие головы платком, другими словами — хиджабом, это не только традиции ислама, платки есть и в христианской традиции... Но сегодня мы вынуждены наблюдать, как девочек в школах заставляют снимать платки, то есть со школьной скамьи мы внушаем нашим детям, что быть верующими и следовать законам Всевышнего — это неправильно. Но почему? Потому что это неприемлемо на Западе?».
- Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино, СМИ, на аудиовизуальных сервисах и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей. Указано, что «реклама не должна будет содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола». Аналогичные поправки вносятся в закон об информации и закон о СМИ.
- Также Госдума одобрила закон «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов», предусматривающем постепенное снижение дефицита бюджета с 2% до 0,7% ВВП. Расходы бюджета России утверждены на 2023 год с суммой в 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), по расходам — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП).
- Онлайн-ретейлер Wildberries может провести частичный ребрендинг названия, не исключается вариант сокращения до аббревиатуры WB, сообщила основатель и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук. По ее словам, частичный ребрендинг — «факультативная история», поэтому сроков у его реализации нет. Она напомнила, что бренд менял название три раза за всю историю существования.
- В Кировском райсуде Казани стартовал процесс по первому в Татарстане иску к сотруднику ФСИН о «раскулачивании». Прокурор РТ просит обратить в пользу государства дом, квартиру и автомобиль семьи подполковника Ирека Гарипова и взыскать с него 15,5 млн рублей.
- В жилом массиве «Рассвет» Авиастроительного района Казани появятся 17 новых улиц. Их наименования будут включены в адресный план и внесены в Реестр названий, утвержденный постановлением исполкома от 3 февраля 2016 года. Об этом говорится в сборнике документов мэрии города.
- В Самаре оглашен приговор 52-летнему татарстанцу Марату Замалиеву, ранее осужденному за диверсию на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород. Центральный окружной военный суд наказал его 18 годами колонии особого режима за содействие терроризму и вовлечение несовершеннолетнего в преступление, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда. В прениях гособвинитель просила для Замалиева 19 лет колонии строгого режима, в том числе по эпизоду подстрекательства к нападению на полицейских. Все обвинения фигуранта связаны с терактом в Кукморе в ночь на 30 октября 2020 года. Тогда 16-летний подросток, сын гражданской супруги Замалиева, сначала пытался поджечь местное кафе, а затем метнул бутылки с зажигательной смесью в здание районного отдела полиции. Огонь вспыхнул рядом со служебными машинами. По версии силовиков, полицейские пытались задержать поджигателя, тот бросился с ножом на участкового и был застрелен.
- Вахитовский райсуд Казани отправил в СИЗО 27-летнего гражданина Таджикистана Шамсидина Бурхонзаду, нелегально работавшего на рынке «Привоз». Его задержали по делу о терроризме. По версии ФСБ, придерживаясь радикальных взглядов, Бурхонзада решил вступить в ряды международных террористов, для чего с 1 мая по 1 сентября текущего года установил связь с членами ИГИЛ* и в ходе электронной переписки в «Одноклассниках» выразил желание отправиться в подконтрольный запрещенной организации город Идлиб в Сирии для участия в противоправной деятельности.
- По данным «Сетевой компании» на вечер 24 ноября, электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Татарстана. Напомним, вчера из-за погодных условий под отключение электричества попали 37 населенных пунктов, 1 653 частных жилых дома с населением 3 979 человек, пять школ. К ликвидации последствий были привлечены 12 бригад сетевой компании, 12 единиц техники и 38 человек.
- Исполком Казани утвердил проект планировки и межевания территории жилого микрорайона М-14 в Приволжском районе. Согласно постановлению, опубликованному в сборнике документов мэрии города, на этом месте появятся новые высотные дома, несколько школ и детских садов, а также объекты административно-делового и торгово-бытового назначения.
- На Первомайской дамбе в Тукаевском районе Татарстана 41-летний монтажник «СпецРегионСтроя» получил смертельную травму — прокуратура республики начала проверку, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. По предварительным данным, во время работ с использованием угловой шлифовальной машины на мужчину упала металлическая труба. Он скончался в карете скорой помощи.
Ключевые события 274-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент России Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил призвал улучшить процесс поставок военной техники в армию. По его словам, нужно не только увеличить количество вооружений, но и их качество. Глава государства подчеркнул, что в этой связи крайне важно прямое взаимодействие производителей техники с теми, кто ее использует.
- Сегодня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, сообщили в ведомстве.
- 23 ноября российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий, сообщили в Минобороны.
- В министерстве подчеркивают, что ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
- У властей Украины есть все возможности урегулировать ситуацию с ударами по украинским энергообъектам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию (с ударами по украинским энергетическим объектам, — прим. ред.) в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, всевозможные страдания местного населения».
- На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области сорвана попытка подразделений ВСУ атаковать позиции российских войск.
- На Красно-Лиманском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки противника силами двух ротных тактических групп атаковать в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении в результате нанесения огневого поражения сорваны попытки ВСУ контратаковать в направлении населенных пунктов Владимировка, Павловка и Времевка.
- В результате упреждающего огня артиллерии по району сосредоточения ротной тактической группы ВСУ сорвана попытка атаки противника в направлении населенного пункта Левадное Запорожской области.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченково Харьковской области и 57-й горно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 152 районах.
- В ходе контрбатарейной борьбы поражена установка реактивной системы залпового огня «Град» ВСУ на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.
- В районе населенного пункта Новогригоровка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 уничтожены в районах населенных пунктов Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Благовещенка Донецкой Народной Республики и Новопокровки Запорожской области.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 333 самолета, 177 вертолетов, 2 558 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6 791 танк и другие боевые бронированные машины, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 616 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 340 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Дарья Пинегина, Илина Хакимова
Справка
*международная террористическая организация решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признана террористической, ее деятельность в России запрещена.
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