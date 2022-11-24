Исполком Казани утвердил проект застройки жилого микрорайона М-14

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани утвердил проект планировки и межевания территории жилого микрорайона М-14 в Приволжском районе. Согласно постановлению, опубликованному в сборнике документов мэрии города, на этом месте появятся новые высотные дома, несколько школ и детских садов, а также объекты административно-делового и торгово-бытового назначения.

Границами проекта планировки территории являются:

с северо-западной стороны — ул.Братьев Батталовых;

с северо-восточной стороны — жилой массив Медгородок-3;

с юго-восточной стороны ул.Шамиля Каратая;

с юго-западной стороны — ул.Белые Росы.

На данном участке уже есть несколько домов и детский сад, но большую его территорию занимает лес.

Площадь территории, на которой будут возводиться объекты, составляет 45,12 га. Предполагается, что там будет жить 13 741 человек. Общая площадь квартир составит 303,5 тысячи кв.м — 50,5 тысячи кв.м в существующих домах и 252,9 тысячи кв.м в проектируемых.

Таким образом, на этом месте появятся две школы на 1 224 места и пять детских садов — три по 120 мест, один на 220 и на 340 мест. Кроме того, в микрорайоне появится здание многофункционального центра (МФЦ), физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), аптеки, магазины, химчистки, отделение связи, банки и многое другое.

Вместе с этим в одном из ЖК будет временно организована поликлиника на 244 посещения в смену и станция скорой помощи на две машины. В дальнейшем медучреждения перенесут на территорию ЖК «Березовая роща» по факту реализации проекта района.

Фото: скриншот документации из сборника мэрии Казани

Напомним, в начале октября проект планировки данной территории был выставлен на общественные обсуждения. Тогда же «Реальное время» выяснило, что участок планируют осваивать в три очереди:

В рамках первой очереди собираются достроить дома, площадь квартир в которых составляет 45,1 тысячи «квадратов», и построить 36,1 тысячи «квадратов» нового жилья. По плану также появится школа, два детских сада, временные парковки на территории будущих МФЦ, ФОК и среднеэтажной жилой застройки, а также водопроводная и канализационная сети, ливневая канализация, сети теплоснабжения и электропередач. Предусмотрена и организация бульвара или сквера. Во вторую очередь планируют возвести 129 тысяч «квадратов» нового жилья, дома будут многоэтажными. В планах построить еще одну школу и два детских сада, паркинги, объекты инженерной инфраструктуры. Отмечается, что начало освоения территории возможно параллельно реализации намерений первой очереди. В третью очередь хотят построить 42,6 тысячи «квадратов» среднеэтажных жилых домов, МФЦ, ФОК, оставшийся по плану детский сад и объекты инженерной инфраструктуры.

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Максим Кокунин