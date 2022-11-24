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В Авиастроительном районе Казани появятся 17 новых улиц

09:38, 24.11.2022
В Авиастроительном районе Казани появятся 17 новых улиц
Фото: realnoevremya.ru

В жилом массиве «Рассвет» Авиастроительного района Казани появятся 17 новых улиц. Их наименования улиц будут включены в адресный план и внесены в Реестр названий, утвержденный постановлением исполкома от 3 февраля 2016 года. Об этом говорится в сборнике документов мэрии города.

  1. Улица Сабыйлар — Сабыйлар урамы;
  2. улица Байлык — Байлык урамы;
  3. улица Ручейная — Ручейная урамы;
  4. улица Первоцветная — Первоцветная урамы;
  5. улица Кояшкай — Кояшкай урамы;
  6. «улица 1-я Артековская — 1 нче Артек урамы;
  7. улица 2-я Артековская — 2 нче Артек урамы;
  8. улица 3-я Артековская — 3 нче Артек урамы;
  9. улица 4-я Артековская — 4 нче Артек урамы;
  10. улица 5-я Артековская — 5 нче Артек урамы;
  11. улица 6-я Артековская — 6 нчы Артек урамы;
  12. улица 7-я Артековская — 7 нче Артек урамы;
  13. улица 8-я Артековская — 8 нче Артек урамы;
  14. улица 9-я Артековская — 9 нчы Артек урамы;
  15. улица 10-я Артековская — 10 нчы Артек урамы;
  16. улица 11-я Артековская — 11 нче Артек урамы;
  17. улица 12-я Артековская — 12 нче Артек урамы.
Фото: скриншот из сборника документов мэрии Казани

Напомним, о том, что в Авиастроительном районе Казани сформируют новый жилой массив «Рассвет» стало известно в мае этого года. Тогда сообщалось, что ЖМ появится около поселка Большие Дербышки и будет граничить с улицами Баракят и Артековской.

Также в июне в Приволжском районе города появилась улица Ярдем. Согласно ситуационному плану, улица она находится у озера Средний Кабан. Рядом распложены улицы Ачинская, Балашовская, Военный городок-33. Также недалеко находится Фермское шоссе.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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