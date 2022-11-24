В Авиастроительном районе Казани появятся 17 новых улиц

В жилом массиве «Рассвет» Авиастроительного района Казани появятся 17 новых улиц. Их наименования улиц будут включены в адресный план и внесены в Реестр названий, утвержденный постановлением исполкома от 3 февраля 2016 года. Об этом говорится в сборнике документов мэрии города.

Улица Сабыйлар — Сабыйлар урамы; улица Байлык — Байлык урамы; улица Ручейная — Ручейная урамы; улица Первоцветная — Первоцветная урамы; улица Кояшкай — Кояшкай урамы; «улица 1-я Артековская — 1 нче Артек урамы; улица 2-я Артековская — 2 нче Артек урамы; улица 3-я Артековская — 3 нче Артек урамы; улица 4-я Артековская — 4 нче Артек урамы; улица 5-я Артековская — 5 нче Артек урамы; улица 6-я Артековская — 6 нчы Артек урамы; улица 7-я Артековская — 7 нче Артек урамы; улица 8-я Артековская — 8 нче Артек урамы; улица 9-я Артековская — 9 нчы Артек урамы; улица 10-я Артековская — 10 нчы Артек урамы; улица 11-я Артековская — 11 нче Артек урамы; улица 12-я Артековская — 12 нче Артек урамы.

Фото: скриншот из сборника документов мэрии Казани

Напомним, о том, что в Авиастроительном районе Казани сформируют новый жилой массив «Рассвет» стало известно в мае этого года. Тогда сообщалось, что ЖМ появится около поселка Большие Дербышки и будет граничить с улицами Баракят и Артековской.



Также в июне в Приволжском районе города появилась улица Ярдем. Согласно ситуационному плану, улица она находится у озера Средний Кабан. Рядом распложены улицы Ачинская, Балашовская, Военный городок-33. Также недалеко находится Фермское шоссе.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин