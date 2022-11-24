В Авиастроительном районе Казани появятся 17 новых улиц
В жилом массиве «Рассвет» Авиастроительного района Казани появятся 17 новых улиц. Их наименования улиц будут включены в адресный план и внесены в Реестр названий, утвержденный постановлением исполкома от 3 февраля 2016 года. Об этом говорится в сборнике документов мэрии города.
- Улица Сабыйлар — Сабыйлар урамы;
- улица Байлык — Байлык урамы;
- улица Ручейная — Ручейная урамы;
- улица Первоцветная — Первоцветная урамы;
- улица Кояшкай — Кояшкай урамы;
- «улица 1-я Артековская — 1 нче Артек урамы;
- улица 2-я Артековская — 2 нче Артек урамы;
- улица 3-я Артековская — 3 нче Артек урамы;
- улица 4-я Артековская — 4 нче Артек урамы;
- улица 5-я Артековская — 5 нче Артек урамы;
- улица 6-я Артековская — 6 нчы Артек урамы;
- улица 7-я Артековская — 7 нче Артек урамы;
- улица 8-я Артековская — 8 нче Артек урамы;
- улица 9-я Артековская — 9 нчы Артек урамы;
- улица 10-я Артековская — 10 нчы Артек урамы;
- улица 11-я Артековская — 11 нче Артек урамы;
- улица 12-я Артековская — 12 нче Артек урамы.
Напомним, о том, что в Авиастроительном районе Казани сформируют новый жилой массив «Рассвет» стало известно в мае этого года. Тогда сообщалось, что ЖМ появится около поселка Большие Дербышки и будет граничить с улицами Баракят и Артековской.
Также в июне в Приволжском районе города появилась улица Ярдем. Согласно ситуационному плану, улица она находится у озера Средний Кабан. Рядом распложены улицы Ачинская, Балашовская, Военный городок-33. Также недалеко находится Фермское шоссе.
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