Wildberries может сократить название логотипа до WB

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Онлайн-ретейлер Wildberries может провести частичный ребрендинг названия, не исключается вариант сокращения до аббревиатуры WB, сообщила основатель и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук.



— Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB, потому что длинное название не всегда красиво смотрится. Дизайнерские команды работают, думают, — приводит ТАСС ее слова.

Бакальчук заявила, что частичный ребрендинг — «факультативная история», поэтому сроков у его реализации нет. Она напомнила, что бренд менял название три раза за всю историю существования.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе Wildberries менял название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». По словам гендиректора маркетплейса, такое название тоже рассматривается:

— История с «Ягодками» народу зашла, многие сказали, что это интересно, поэтому мы эту тему еще в голове держим, но пока ничего конкретного сказать не могу, — отметила глава компании.

В компании не подтвердили и не опровергли факт смены названия сайта на постоянной основе, указав, что название сайта Wildberries «Ягодки» — часть маркетинговой кампании. Известно, что Wildberries подавал заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать товарный знак «Ягодки».



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Маргарита Головатенко