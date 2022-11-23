В Татарстане 37 населенных пунктов остались без электричества из-за плохой погоды

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Татарстану от оперативного дежурного «Сетевой компании» поступило сообщение о частичном отключении электроэнергии в Дрожжановском, Тетюшском и Буинском районе.

Согласно предварительным данным, без электричества остались 37 населенных пунктов, 1 653 частных домов с населением 3 979 человек, а также пять школ. К ликвидации последствий привлечено 12 бригад сетевой компании, 12 единиц техники и 38 человек.

Уточняется, что сейчас сложилась следующая погодная обстановка: температура воздуха -3°С, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица, ночью возможен сильный снег и ледяной дождь.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за гололеда. Так, в ближайшие 1—3 часа, с сохранением вечером 23 ноября, ночью и днем 24 ноября на территории республики местами ожидается сильный гололед диаметром до 20 миллиметров и более.



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Максим Кокунин