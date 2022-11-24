Госдума утвердила бюджет России на 2023—2025 годы

Госдума приняла закон «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов», предусматривающем постепенное снижение дефицита бюджета с 2% до 0,7% ВВП.

Расходы бюджета России утверждены на 2023 год суммой в 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), по расходам — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП).

В 2024 году доходы бюджета составят 27,24 триллиона рублей, в 2025 году — 27,98 триллиона, расходы — 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно.

Указано, что в течение трех лет бюджет будет дефицитным. Так, дефицит в 2023 году составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП. Основной источник покрытия дефицита — госзаимствования.

Федеральный закон о новом трехлетнем бюджете будет передан на утверждение в Совет Федерации, после чего направлен на подпись президенту РФ.

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Маргарита Головатенко