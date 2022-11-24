Топ-менеджмент «Билайна» выкупит «Вымпелком» за 130 млрд рублей

Топ-менеджмент «Билайна заключил соглашение о выкупе ПАО «Вымпелком» у нидерландского телекоммуникационного холдинга Veon. Об этом говорится в сообщении компании.

— «Билайн» объявляет, что группа топ-менеджеров компании во главе с генеральным директором Александром Торбаховым заключила соглашение о выкупе компании у холдинга Veon, — говорится в публикации.

Уточняется, что Veon выручит от продажи актива 130 млрд рублей.

— Ожидается, что сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 года, с правом сторон на продление данного срока, в случае если не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов, — подчеркнули в компании.

Фото: realnoevremya.ru

Финансовым советником холдинга Veon по сделке выступил инвестиционный банк Aspring Capital, юридическими консультантами — юридическая фирма «АЛРУД», со стороны топ-менеджеров — юридическая фирма LEVEL Legal Services.

Стоит отметить, что холдинг Veon 2 ноября официально объявил о начале поиска покупателя на «Вымпелком».

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Максим Кокунин