Минобороны: ВС РФ массированным ударом нарушили переброску резервов ВСУ

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

23 ноября вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики и нарушили переброску резервов ВСУ железнодорожным транспортом, сообщили в Минобороны.



В министерстве подчеркнули, что ни одного удара по целям в черте Киева российские военные 23 ноября не нанесли:

— Все объявленные Украиной разрушения в Киеве стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах, — сообщили в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не наносила и не наносит удары по социальным объектам на Украине.

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Маргарита Головатенко