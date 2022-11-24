Муфтий Татарстана: «Мы вынуждены наблюдать, как девочек в школах заставляют снимать платки»

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана муфтий Камиль Самигуллин возмутился случаями запрета на платки для девочек в некоторых российских школах. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Традиции народов, населяющих нашу страну, имеют общие корни, и все воспевают целомудрие, скромность, благонравие. Например, покрытие головы платком, другими словами — хиджабом, это не только традиции ислама, платки есть и в христианской традиции... Но сегодня мы вынуждены наблюдать, как девочек в школах заставляют снимать платки, то есть со школьной скамьи мы внушаем нашим детям, что быть верующими и следовать законам Всевышнего — это неправильно. Но почему? Потому что это неприемлемо на Западе? — выразил он свое мнение на конференции «Религиозное многоголосие и национальное единство» в рамках Международного клуба «Валдай».

При этом Самигуллин подчеркнул, что в России на государственном уровне не наблюдается исламофобии.

Напомним, муфтию Татарстана Камилю хазрату Самигуллину присудили степень доктора исламских наук по специальности «корановедение». Свое научное исследование муфтий представил в стенах Болгарской исламской академии 11 октября. Тема его работы — «Вклад татарских богословов в коранические науки и в изучение расма (правил записи) Корана».

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Елизавета Пуншева