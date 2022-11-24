Следком проводит проверку после получения ожога пассажиркой автобуса в Казани

В Татарстане проводят доследственную проверку по факту получения ожогов пассажиркой автобуса, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Сегодня СМИ сообщили, что пассажирка автобуса №43 получила ожоги ног из-за пролившегося на нее антифриза. Известно, что ее доставили в больницу, где она получила медицинскую помощь. Ведомство выясняет обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как рассказал «Реальному времени» председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков, причиной могла стать бракованная деталь — запчасти подорожали, и перевозчики сталкиваются с участившимся появлением на рынке бракованных запчастей. Перед выходом на маршрут техническая служба предприятия провела проверку автобуса, в транспорте установили и заменили запчасти.

— Женщина получила ожог голени. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Руководство автотранспортного предприятия на связи с пассажиркой, будет оказана вся необходимая помощь и оплачено лечение, — добавил Темляков.

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Маргарита Головатенко