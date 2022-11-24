За теракт в Кукморе татарстанец получил 18 лет колонии особого режима

В Самаре оглашен приговор 52-летнему татарстанцу Марату Замалиеву, ранее осужденному за диверсию на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород. Центральный окружной военный суд наказал его 18 годами колонии особого режима за содействие терроризму и вовлечение несовершеннолетнего в преступление, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



В прениях гособвинитель просила для Замалиева 19 лет колонии строгого режима, в том числе по эпизоду подстрекательства к нападению на полицейских.

Все обвинения фигуранта связаны с терактом в Кукморе в ночь на 30 октября 2020 года. Тогда 16-летний подросток, сын гражданской супруги Замалиева, сначала пытался поджечь местное кафе, а затем метнул бутылки с зажигательной смесью в здание районного отдела полиции. Огонь вспыхнул рядом со служебными машинами. По версии силовиков, полицейские пытались задержать поджигателя, тот бросился с ножом на участкового и был застрелен.

Фото: covs.svd.sudrf.ru

В ходе судебного процесса вскрылась несколько иная картина преступления — между попыткой поджога и смертельными выстрелами у полицейских с нападавшим состоялся разговор длительностью не меньше трех минут. На видеозапись той беседы в ходе допроса ссылалась мать парня Земфира Зарипова в ходе судебного процесса. Она же рассказывала, что первоначальные показания против Замалиева дала под давлением, а часть из них заучила наизусть.

Сам Замалиев уверял, что плохому пасынка не учил. «Следствие избрало меня в качестве виновного по этому делу, однако анализ доказательств опровергает эту версию», — заявлял он в прениях.

Его адвокат Руслан Нагиев уверял — доказательства невиновности его подзащитного содержатся в материалах дела. Он подчеркивал — интересоваться проповедями близких к террористам радикалов подросток начал еще в 2019 году, за несколько месяцев до знакомства с Замалиевым. А в августе 2020-го, в период обучения в Ижевске на курсах по приготовлению пиццы, он активно выяснял в Интернете, что грозит несовершеннолетнему за убийство и чем «прославились» самые известные террористы в мире.

Защита намерена обжаловать приговор.