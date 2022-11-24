Отец Александр Ермолин заявил о возможном появлении института военных капелланов

Фото: скриншот прямого эфира

В России могут появиться учебные заведения военных капелланов. Об этом в прямом эфире «Реального времени» заявил отец Александр Ермолин, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии РПЦ, по теме «Прошедшее и грядущее».

— Я думаю, перед нами встанет вопрос подготовки военных капелланов в отдельном учебном заведении, потому что сейчас, насколько я знаю, наличие военной подготовки — это либо военное прошлое, либо прошлое кадрового офицера. Я думаю, сейчас со временем должно появиться какое-то заведение, которое при поддержке Министерства обороны и так далее будет готовить военных священников, — отметил он.

По словам Ермолина, на данный момент отправить в армию любого священника не представляется возможным. Это связано с тем, что у них нет специальной военной подготовки. В подобных заведениях обучение капелланов будет сконцентрировано на этом.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева