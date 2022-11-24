Казанский суд приступил к рассмотрению иска прокурора о «раскулачивании» офицера ФСИН

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Кировском райсуде Казани стартовал процесс по первому в Татарстане иску к сотруднику ФСИН о «раскулачивании». Прокурор РТ просит обратить в пользу государства дом, квартиру и автомобиль семьи подполковника Ирека Гарипова и взыскать с него 15,5 млн рублей, сообщает журналист «Реального времени».



Иск подан к самому офицеру, его жене и родителям. За каждым из них числится либо числилось имущество, стоимость которого, по данным прокуратуры, намного превышала официальные доходы семьи за последние годы. Поскольку часть этого имущества — а именно 11 автомобилей и построенный дом в Лаишево — уже продана, к офицеру-ответчику заявлено требование о взыскании суммы отчужденного — в 15,5 млн рублей.

Напомним, подаче иска предшествовала проверка доходов и расходов офицера его коллегами в УФСИН по РТ и сотрудниками прокуратуры. Выяснилось, что за последние 10 лет службы Гарипов и его семья успели приобрести 20 иномарок и шесть объектов недвижимости почти на 30 млн рублей. Большую часть этого времени ответчик являлся сотрудником МВД.



На заседание пришел главный из ответчиков вместе с юристом. Претензии надзорного ведомства подполковник Гарипов не признает, считает историю с антикоррупционными проверками чьим-то заказом и упрекает прокуроров в неверных арифметических подсчетах.

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