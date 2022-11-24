В Тукаевском районе Татарстана рабочий получил смертельную травму — прокуратура начала проверку

Фото: прокуратура Татарстана

На Первомайской дамбе в Тукаевском районе Татарстана 41-летний монтажник «СпецРегионСтрой» получил смертельную травму — прокуратура республики начала проверку, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По предварительным данным, во время работ с использованием угловой шлифовальной машины на мужчину упала металлическая труба. Он скончался в карете скорой помощи.

По факту случившегося организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда. Прокуратура проконтролирует ход и результаты доследственной проверки.

Фото: прокуратура Татарстана

37-летний работник ООО «ХПП «Август-Муслюм» в селе Муслюмово утром 22 ноября потерял руку в результате несчастного случая на производстве. Прокуратура проводит проверку.



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Маргарита Головатенко