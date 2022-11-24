Три года установки охранных систем на соцобъектах Казани обойдется в 783 миллиона рублей

Власти Казани утвердили на 2023—2025 годы программу по повышению уровня общественной безопасности «Безопасный город». Она предполагает увеличение численности систем видеонаблюдения, экстренного оповещения и сигнализации на объектах социальной инфраструктуры. Как выяснило «Реальное время», на эти цели из городского бюджета направят 783 миллиона рублей.

Город обеспечат современной охраной к 2026 году

Заказчиком и основным разработчиком программы является МКУ «Управление информационных технологий и связи исполкома Казани». Ее целью является повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. Вместе с этим задача программы заключается в том, чтобы внедрить современные информационные технологии в организацию систем безопасности на объектах социальной сферы, в общественных пространствах, парках и скверах, а также в местах выражения общественного мнения.

Так, на ее реализацию в 2023 году из городского бюджета будет выделено 262,1 миллиона рублей, а также 260,4 миллиона рублей в 2024 и 2025 годах. Общий объем финансирования составит 783,1 миллиона рублей. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.

Отмечается, что реализация программы позволит к 2026 году

обеспечить до 75% объектов социальной сферы системами видеонаблюдения;

обеспечить до 98% объектов пожарными сигнализациями и системами оповещения;

обеспечить до 98% объектов станциями радиосистем передачи извещений;

обеспечить до 98% объектов системами пультовой охраны;

обеспечить до 98% объектов системами дымоудаления;

обеспечить до 98% объектов системами пожаротушения;

обеспечить до 98% объектов системами охранной сигнализации;

обеспечить до 80% объектов системами контроля и управления доступом.

Фото: realnoevremya.ru

Основные мероприятия программы будут реализовываться после проведения конкурсов по определению исполнителя заказа. С победителем будут заключаться муниципальные контракты. Этапы выполнения работ, сроки их исполнения, а также порядок оплаты определят на основании контракта. Стоит отметить, что, помимо тендеров, существуют и услуги, выполняемые на основании заключенного контракта с единственным поставщиком.

В Казани насчитывается 934 объекта социальной инфраструктуры

Программа разработана в рамках исполнения стратегии социально-экономического развития Казани до 2030 года, утвержденной решением Казгордумы от 14 декабря 2016 года, на основании 179 статьи Бюджетного кодекса России. Согласно этой стратегии, использование современных технологий является необходимым условием для достижения устойчивого развития города:

— Большое разнообразие и креативность современных технологий говорят об огромном потенциале для экономии ресурсов, беспрепятственного обмена информацией на справедливой основе и облегчения коммуникации между машинами и людьми для создания более эффективных способов работы в городе, — говорится в документе.

Особое внимание будет уделено безопасности объектов социальной инфраструктуры. Всего в Казани насчитывается 934 таких объекта — это учреждения образования, культуры, молодежной политики, спорта, в том числе их филиалы и подразделения.

В них входят: 402 детских сада, 198 школ, 74 объекта допобразования, 35 объектов спорта, 112 объектов культуры, 75 объектов подростковой и молодежной политики, 11 детских оздоровительных лагерей, а также 27 парков и скверов.



Фото: realnoevremya.ru

Татарстан может сэкономить на школьной охране благодаря федеральному закону

Напомним, на данный момент в Татарстане функционируют 3 317 образовательных организаций, которые включают в себя 3 674 объекта, имеющих паспорт безопасности. Только на их физическую охрану в этом году выделили 1,4 миллиарда рублей.

В целом все образовательные учреждения делятся на четыре категории опасности объектов и территорий. В Татарстане к первой категории относятся 94 объекта образования, ко второй — 212 объектов, к третьей категории — 1 799 объектов, а в четвертую категорию входят 1 569 объектов, сообщили «Реальному времени» в республиканском Минобрнауки.

Однако в марте 2022 года российское правительство изменило критерии отнесения объектов к определенной категории опасности, и большое количество учреждений образования Татарстана могут перевести в более низкую категорию.

Фото: realnoevremya.ru

— Так, введена привязка к численности населенного пункта, в котором находится объект. Подобная детализация приведет к изменению количества организаций установленной в настоящее время категории, — сообщили в министерстве. — Проведя анализ полученных данных, можно сделать вывод о возможном переходе значительного количества (не менее 470) объектов образовательных организаций, которые сменят категорию на более низкую категорию опасности, не требующую выставления постов охраны, что влечет за собой значительную экономию бюджетных средств.

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Максим Кокунин