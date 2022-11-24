Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в России

Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино, СМИ, на аудиовизуальных сервисах и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей, сообщает «РИА Новости».

Указано, что «реклама не должна будет содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола».

Аналогичные поправки вносятся в закон об информации и закон о СМИ.

Законопроект, предлагающий установить штраф до 5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии, был принят 27 октября. Штраф за подобные нарушения с учетом распространения пропаганды средствами СМИ или интернета составит 400 тысяч рублей для обычных граждан и до 5 млн рублей для юридических лиц. Иностранцев могут оштрафовать на 400 тысяч рублей, а также арестовать на срок до 15 суток или депортировать.

11 ноября депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) подготовили новую поправку к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ, ужесточающую наказание за повторные нарушения. В поправке сказано, что лицо, пропагандирующее нетрадиционные сексуальные отношения, уже подвергнутое административному наказанию за аналогичное деяние, будет наказываться лишением свободы на срок до одного года. Однако Комитет по госстроительству инициативу не поддержал.

В понедельник сообщалось, что Госдума рассмотрит поправки к законопроекту о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, которые предусматривают уголовную ответственность.

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Маргарита Головатенко