В Казанском Кремле благоустроят территорию пересыльной тюрьмы

Ремонт облицовки лестниц и стен, посадка роз, новый газон и пандусы

В Казанском Кремле отремонтируют прилегающую территорию пересыльной тюрьмы, где содержались декабристы по пути следования в сибирскую ссылку. Реконструкция и благоустройство территории предстоят еще нескольким объектам на территории крепости. Проведут 17 видов работ, в основном это ремонт облицовки ступеней и покрытий тротуаров, лестниц, перекладка облицовки стен, керамогранитных и облицовочных плит, ремонт асфальтового покрытия.

У входа в шесть зданий установят пандусы общей площадью почти 162 м2, а на площади в 8,2 тыс. м2 снимут старый растительный грунт, обустроив новый газон и высадив 70 кустов роз.

Задание на проектирование «Благоустройство территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского Кремля, XV — первая четверть XX вв.» было утверждено Главинвестстроем Татарстана, а проект был создан сотрудниками «Татинвестгражданпроекта».

В проекте перечислены 11 зданий на кремлевской территории, входящих в реестр объектов культурного наследия федерального значения. Например, Губернаторский дворец, построенный в середине XIX века по проекту архитектора К. Тона, ждет облицовка стен и обновление тротуаров площадью 60,9 м2, а в «Западном корпусе 1812 года» постройки проведут ремонт облицовки ступеней.

Губернаторский дворец, построенный в середине XIX века по проекту архитектора К. Тона, ждет облицовка стен и обновление тротуаров. Фото: kartarf.ru

Также отремонтируют покрытия лестницы, ведущей к Тайницкой башне, которую в середине XVI века возводили псковские мастеровые под руководством Постника Яковлева и Ивана Ширяя.



По результатам исследований эксперт пришел к выводу, что «предлагаемый проектом фрагментарный ремонт дорожного покрытия, лестничных спусков, перекладка облицовки стен и накрывки из гранита подпорных стенок, системы водоотведения (у здания Пересыльной тюрьмы) не предусматривает изменения исторически сложившегося благоустройства территории <…> обеспечивает конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности ОКН федерального значения — памятников, ансамблей — при соблюдении проектной и нормативной документации».

Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля в 2000 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под №980. Приказом Минкульта России утвержден режим использования территории кремля. К примеру, разрешается реставрация, консервация, ремонт и приспособление ОКН для современного использования, благоустройство территории с применением традиционных материалов или работы по восстановлению зеленых насаждений, а также проведение всех видов земляных и строительных работ при условии обязательного археологического наблюдения.



От суконной фабрики и тюрьмы до онкодиспансера и института истории

Пересыльная тюрьма расположена справа от кремлевской стены, на ул. Батурина, 7. Изначально это была суконная фабрика, построенная известным казанским купцом Михляевым. Считается, что в 1722 г. здесь побывал царь Петр I. После смерти купца фабрику перенесли на ул. Петербургскую, в конце XVIII в. здание выкупил город, его расширили и устроили в нем пересыльную тюрьму.

Фото: pastvu.com (начало XX века)

Трех- и двухэтажные кирпичные корпуса здания, объединенные между собой, образуют замкнутый прямоугольный двор. С его северной стороны для въезда во двор была расположена арка с массивными двойными воротами. Функциональное назначение строения подчеркивали прямоугольные окна без наличников на оштукатуренных и побеленных стенах, лишенных какого-либо декора. Таким здание было вплоть до 1965 года, после чего его передали под онкологический диспансер, который был здесь до 2015 года.

В тюрьму за год отправляли около пяти тысяч человек, в том числе детей и женщин. Арестанты здесь же занимались сапожным, столярным делом, шили, вязали. Внутри здания также были часовня и лечебница, дом начальника тюрьмы.



За годы существования в застенках тюрьмы побывали не только организаторы и участники Декабрьского восстания 1825 года, но и другие знаменитые личности. Сюда отправляли участников студенческой сходки 4 декабря 1887 г., среди которых был студент казанского университета Владимир Ульянов, чуть позже здесь сидел организатор марксистских кружков Н. Федосеев. В 1903 году в течение двух месяцев здесь пребывал поэт Велимир Хлебников. После революции, когда в 1918 году Казань захватили войска генерала Каппеля, в тюремном дворе был расстрелян чрезвычайный комиссар по продовольствию в Поволжье Мулланур Вахитов. Здесь заключили под стражу поэта Фатыха Карима, а Хасан Туфан ожидал отправки в Сибирь.



По постановлению Совета министров РСФСР, в 1976 году здание пересыльной тюрьмы было признано объектом культурного наследия федерального значения. В 2017 году в отреставрированное и капитально отремонтированное здание переехал Институт истории им. Шигабутдина Марджани.

Ангелина Панченко