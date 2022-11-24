«Реальное религиозное и этническое многообразие может обеспечивать большую политическую устойчивость»

Клуб «Валдай» обсудил в Казани религиозное многоголосие и национальное единство

Фото: скриншот трансляции

Международный дискуссионный клуб «Валдай» собрался в Казани на конференции «Религиозное многоголосие и национальное единство» при участии экспертов из России, Египта, Индии, Ирана, Малайзии, ОАЭ, Сербии и Таджикистана. Обсуждались вопросы устойчивости многонациональных и многоконфессиональных обществ и то, как они могли бы сотрудничать в условиях геополитической напряженности. Детали — в материале «Реального времени».

«Мы не атомизируем общество»

Мероприятие проходило в конференц-зале Национальной библиотеки РТ (при этом ее работа продолжалась).

Фото: tatarstan.ru

Отметив уникальность Татарстана как мультинациональной среды, председатель совета фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил:

— Сегодня мы живем в очень непростое время, требующее очень внимательного отношения к тому, как мы умеем договариваться друг с другом, как нам удается поддерживать единство при всем нашем разнообразии.

— Богатство этнического и религиозного многообразия, опора на традиционные ценности — это фундаментальные основы нашего общества, важнейшее преимущество страны, позволяющее сохранить единство российского народа, сильное и суверенное государство вместе с открытостью для окружающего мира, — указал на пленарном заседании конференции руководитель администрации президента Татарстана Асгат Сафаров.

— Входившие в состав России народы имели свои религиозные традиции, поэтому весьма рано взаимодействие с православной культурой формирует тот уникальный опыт сосуществования дружбы и согласия народов, национальной и вероисповеданий, что значительно отличает Россию от многих других регионов мира, — отметил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«Богатство этнического и религиозного многообразия, опора на традиционные ценности — это фундаментальные основы нашего общества», — указал на пленарном заседании конференции руководитель администрации президента Татарстана Асгат Сафаров. Фото: tatarstan.ru

Позже его слова, уже на сессиях, продолжил Нур Кирабаев, советник при ректорате по научной деятельности, директор Межвузовского центра гуманитарного образования РУДН, который, цитируя Феофана Затворника, указал, что в России признаются коллективные права верующих: «Мы не атомизируем общество, признаем коллективные права верующих, мы не атомизируем общество, не разваливаем его на индивидуумов и мелкие ячейки, видим общество как целое, как процесс, а не только как набор составляющих. Это вообще отличает православный и исламский способ мысли от того, который веками существовал на Западе и привел к возникновению угрозы расчеловечивания».

Ценности общие

— Каждая нация имеет свои традиции и культуру. Но ценности, которые несут в себе традиционные религии, — общие для всех народов, — вторил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. — Религии единобожия учат своих последователей нравственности и тому, что все люди, независимо от нации, имеют одного общего предка — Адама алейхи салям.

Особенно важным оказался для муфтия факт, что традиция ношения платка присуща не только исламу, но и христианству, и иудаизму (при этом отсутствие в зале представителей древнейшей авраамической религии вызывало вопросы).

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, как всегда, подтверждал слова делом, вспомнив, в частности, как на 1000-летие Казани руководители крупнейших хозяйств республики согласились реализовать по 2 центнера зерна для создания фонда, который получил название «Возрождение». Тогда собрали 32 миллиарда рублей.

— В 1986 году в Татарстане было всего 18 мечетей и 15 православных храмов. Сейчас более 1 500 мечетей и 500 православных храмов, — сказал Шаймиев. — Татарстан сегодня является субъектом страны, который нашел пути к разрешению этих вопросов. Это конкретная и очень кропотливая работа, которая касается всех представленных у нас конфессий. Мы возрождаем материальное наследие и одновременно обретаем духовность.

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, как всегда, подтверждал слова делом, вспомнив, в частности, как на 1000-летие Казани руководители крупнейших хозяйств республики согласились реализовать по 2 центнера зерна для создания фонда, который получил название «Возрождение». Фото: tatarstan.ru

Также на конференции прошли две сессии: «Религиозное взаимодействие между странами как одна из основ мира и развития» и «Религиозное многоголосие и политическая стабильность». На первой по-своему конкретизировал слова Самигуллина генеральный секретарь Всемирного совета мусульманских сообществ Мухаммад Бешари, который назвал три принципа всех религий: священность жизни, священность семьи и священность Родины.

— Любовь к Родине — это и есть вера. Нет противоречия между любовью к Родине и ее защитой, — резюмировал Бешари.

На той же сессии противопоставил опыт Запада и России Андрей Большаков, заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ:

— На Западе мы видим тотальное доминирование либеральных идей над обществом, поэтому трудно представить себе диалог между православием и католичеством.

«Мы должны найти ясный способ понимания друг друга»

Модератором второй сессии выступил главный научный сотрудник Института новейшей истории Сербии в Белграде Александр Ракович, когда отметил, что для него эта тема очень близка — как свидетеля событий в Югославии 1990-х:

— Тема нашей сессии подчеркивает важность диалога религий, религиозного многоголосия и политической стабильности.

— Вопреки расхожему мнению, реальное религиозное и этническое многообразие может обеспечивать большую политическую устойчивость, чем формальное единообразие, если обеспечены надежные социальные балансы. Чем сложнее системы, тем они могyт быть более равновесными, — отметил директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов (на постере). — Историческое развитие идет по пути усложнения социальных систем. Для изучения системной сложности необходим специальный инструментарий. Один из таких инструментов, системнo-коммуникационный, предлагает вместо простого линейного восприятия реальности многомерное понимание истории, социальной реальности и даже человека.

Интересно, что на конференции высказывались представители трех религий — православия, ислама и буддизма. Очевидно, что в условиях изменения геополитической ситуации представители Азии сейчас будут иметь большой вес. Дид Хамбо лама Буддийской традиционной Сангхи России по Северо-Западному региону, ширээтэ-лама Санкт-Петербургского дацана Буда Бадмаев указал при этом, что спокойствие достигается за счет умения договариваться:

— Каждому народу нужно объяснить духовно-нравственные ценности. Мы должны найти ясный способ понимания друг друга и понимания духовного содержания, на котором мы базируемся.

Дид Хамбо лама Буддийской традиционной Сангхи России по Северо-Западному региону, ширээтэ-лама Санкт-Петербургского дацана Буда Бадмаев указал при этом, что спокойствие достигается за счет умения договариваться. Фото: tatarstan.ru