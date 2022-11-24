«Реальное религиозное и этническое многообразие может обеспечивать большую политическую устойчивость»
Клуб «Валдай» обсудил в Казани религиозное многоголосие и национальное единство
Международный дискуссионный клуб «Валдай» собрался в Казани на конференции «Религиозное многоголосие и национальное единство» при участии экспертов из России, Египта, Индии, Ирана, Малайзии, ОАЭ, Сербии и Таджикистана. Обсуждались вопросы устойчивости многонациональных и многоконфессиональных обществ и то, как они могли бы сотрудничать в условиях геополитической напряженности. Детали — в материале «Реального времени».
«Мы не атомизируем общество»
Мероприятие проходило в конференц-зале Национальной библиотеки РТ (при этом ее работа продолжалась).
Отметив уникальность Татарстана как мультинациональной среды, председатель совета фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил:
— Сегодня мы живем в очень непростое время, требующее очень внимательного отношения к тому, как мы умеем договариваться друг с другом, как нам удается поддерживать единство при всем нашем разнообразии.
— Богатство этнического и религиозного многообразия, опора на традиционные ценности — это фундаментальные основы нашего общества, важнейшее преимущество страны, позволяющее сохранить единство российского народа, сильное и суверенное государство вместе с открытостью для окружающего мира, — указал на пленарном заседании конференции руководитель администрации президента Татарстана Асгат Сафаров.
— Входившие в состав России народы имели свои религиозные традиции, поэтому весьма рано взаимодействие с православной культурой формирует тот уникальный опыт сосуществования дружбы и согласия народов, национальной и вероисповеданий, что значительно отличает Россию от многих других регионов мира, — отметил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Позже его слова, уже на сессиях, продолжил Нур Кирабаев, советник при ректорате по научной деятельности, директор Межвузовского центра гуманитарного образования РУДН, который, цитируя Феофана Затворника, указал, что в России признаются коллективные права верующих: «Мы не атомизируем общество, признаем коллективные права верующих, мы не атомизируем общество, не разваливаем его на индивидуумов и мелкие ячейки, видим общество как целое, как процесс, а не только как набор составляющих. Это вообще отличает православный и исламский способ мысли от того, который веками существовал на Западе и привел к возникновению угрозы расчеловечивания».
Ценности общие
— Каждая нация имеет свои традиции и культуру. Но ценности, которые несут в себе традиционные религии, — общие для всех народов, — вторил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. — Религии единобожия учат своих последователей нравственности и тому, что все люди, независимо от нации, имеют одного общего предка — Адама алейхи салям.
Особенно важным оказался для муфтия факт, что традиция ношения платка присуща не только исламу, но и христианству, и иудаизму (при этом отсутствие в зале представителей древнейшей авраамической религии вызывало вопросы).
Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, как всегда, подтверждал слова делом, вспомнив, в частности, как на 1000-летие Казани руководители крупнейших хозяйств республики согласились реализовать по 2 центнера зерна для создания фонда, который получил название «Возрождение». Тогда собрали 32 миллиарда рублей.
— В 1986 году в Татарстане было всего 18 мечетей и 15 православных храмов. Сейчас более 1 500 мечетей и 500 православных храмов, — сказал Шаймиев. — Татарстан сегодня является субъектом страны, который нашел пути к разрешению этих вопросов. Это конкретная и очень кропотливая работа, которая касается всех представленных у нас конфессий. Мы возрождаем материальное наследие и одновременно обретаем духовность.
Также на конференции прошли две сессии: «Религиозное взаимодействие между странами как одна из основ мира и развития» и «Религиозное многоголосие и политическая стабильность». На первой по-своему конкретизировал слова Самигуллина генеральный секретарь Всемирного совета мусульманских сообществ Мухаммад Бешари, который назвал три принципа всех религий: священность жизни, священность семьи и священность Родины.
— Любовь к Родине — это и есть вера. Нет противоречия между любовью к Родине и ее защитой, — резюмировал Бешари.
На той же сессии противопоставил опыт Запада и России Андрей Большаков, заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ:
— На Западе мы видим тотальное доминирование либеральных идей над обществом, поэтому трудно представить себе диалог между православием и католичеством.
«Мы должны найти ясный способ понимания друг друга»
Модератором второй сессии выступил главный научный сотрудник Института новейшей истории Сербии в Белграде Александр Ракович, когда отметил, что для него эта тема очень близка — как свидетеля событий в Югославии 1990-х:
— Тема нашей сессии подчеркивает важность диалога религий, религиозного многоголосия и политической стабильности.
— Вопреки расхожему мнению, реальное религиозное и этническое многообразие может обеспечивать большую политическую устойчивость, чем формальное единообразие, если обеспечены надежные социальные балансы. Чем сложнее системы, тем они могyт быть более равновесными, — отметил директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов (на постере). — Историческое развитие идет по пути усложнения социальных систем. Для изучения системной сложности необходим специальный инструментарий. Один из таких инструментов, системнo-коммуникационный, предлагает вместо простого линейного восприятия реальности многомерное понимание истории, социальной реальности и даже человека.
Интересно, что на конференции высказывались представители трех религий — православия, ислама и буддизма. Очевидно, что в условиях изменения геополитической ситуации представители Азии сейчас будут иметь большой вес. Дид Хамбо лама Буддийской традиционной Сангхи России по Северо-Западному региону, ширээтэ-лама Санкт-Петербургского дацана Буда Бадмаев указал при этом, что спокойствие достигается за счет умения договариваться:
— Каждому народу нужно объяснить духовно-нравственные ценности. Мы должны найти ясный способ понимания друг друга и понимания духовного содержания, на котором мы базируемся.
комментарии
Наш Лебедь-щуко-рак
Впервые в одну сторону ...
Всегда бы было так!
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/266522-klub-valday-obsudil-v-kazani-religioznoe-mnogogolosie
между православием и католичеством разница очень мала.
При чем ,что забавно почти все православные отвечают на вопрос исходит ли благодать от сына божьего? отвечают утвердительно.
Хотя православный истинно ответит отрицательно.
Россия не представляет все православие и даже большинство православных.
Румыны, болгары,
македонцы,черногоцы,греки,сербы, население страны 404, рабы палестины,часть коптов египта, все они вболшей мере правосланых представляют и да глава православия живет в стамбуле
учите вот . Католическая Церковь исповедует в Символе Веры, что Дух Святой исходит от Отца и Сына («филиокве»). Православная Церковь исповедует Духа Святого, исходящего только от Отца.
Католическая Церковь исповедует, что таинство брака заключается на всю жизнь и запрещает разводы, Православная Церковь в отдельных случаях разводы допускает.
Католическая Церковь приняла догмат о Непорочном Зачатии Девы Марии. Это означает, что даже первородный грех не коснулся Матери Спасителя. Православные прославляют святость Богородицы, но считают, что она была рождена с первородным грехом, как и все люди;
вот главные.
И да римский папа он не главный в церкви он место блюститель святого петра.
И все.
Христос говорил об единой церкви которую он создаст за три дня.
в еванглии об сказано о единой церкви а не церквей
читаем Мф: 16: 18-18
18и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее;
Потому диалог между христианами возможен и нужен.
и не каким то политикам нас учить как верить и с кем вести беседы
все иное чушь.
Он Же достойный наследник Достоевского