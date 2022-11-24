В Казани ФСБ задержала иностранца — кандидата в боевики ИГИЛ*

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Накануне Вахитовский райсуд Казани отправил в СИЗО 27-летнего гражданина Таджикистана Шамсидина Бурхонзада, нелегально работавшего на рынке «Привоз». Его задержали по делу о терроризме, сообщает журналист «Реального времени».



Суд проходил с участием переводчика с таджикского. Следователь УФСБ по РТ Алексей Зайцев сообщил: дело возбудили 21 ноября, на следующий день подозреваемого задержали. На допросе уже в ранге обвиняемого иностранец признал вину. А еще рассказал, что в России находится с 2020 года, регистрации и официальной работы не имеет.

По версии ФСБ, придерживаясь радикальных взглядов, Бурхонзада решил вступить в ряды международных террористов, для чего с 1 мая по 1 сентября текущего года установил связь с членами ИГИЛ* и в ходе электронной переписки в «Одноклассниках» выразил желание отправиться в подконтрольный запрещенной организации город Идлиб в Сирии для участия в противоправной деятельности.

Обвиняемый с переводчиком. Фото: Ирина Плотникова

На заседании следователь отметил: обвиняемый с неустановленными лицами прорабатывали маршрут передвижения и условия для достижения цели, в том числе финансовые. «Однако умысел не был доведен до конца, 1 сентября Бурхонзада был задержан полицией за нарушение миграционного законодательства и помещен в Центр временного содержания иностранных граждан», — сообщил представитель УФСБ по РТ.

В центре приезжий из ближнего зарубежья находился вплоть до 22 ноября, и именно в этот период силовики заподозрили, что правонарушитель причастен к преступлению. Каким образом — в суде не прозвучало. Но в качестве доказательств суду представили протокол с признанием самого обвиняемого, показания двух свидетелей и результаты очной ставки.

Следователь просил отправить фигуранта под стражу до 21 января 2023 года. Указывал — приготовление к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) является особо тяжким преступлением и предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Высказывал опасения, что на свободе иностранец может продолжить реализацию преступного умысла, предупредить сообщников, уничтожить доказательства.

Представитель прокуратуры РТ Альберт Бикмуллин назвал ходатайство ФСБ обоснованным.

Сам обвиняемый на вопрос судьи Юрия Арсенюка по ходатайству заявил: «Согласен». Адвокат по назначению Гульнара Нафикова просила суд о более мягкой мере пресечения, указывая на отсутствие судимостей подзащитного на родине и в РФ. Суд ходатайство удовлетворил.

*международная террористическая организация решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признана террористической, ее деятельность в России запрещена.