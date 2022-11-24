Вице-премьера поставят к турбинам: зачем Олега Коробченко отправляют на КМПО

МЗИО РТ выдвинуло нового главу Минпромторга Татарстана в совет директоров моторостроительного объединения

Фото: Владимир Васильев/realnoevremya.ru

Нового вице-премьера — министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко готовятся десантировать в органы управления особо значимых предприятий Татарстана. Как стало известно «Реальному времени» из собственных источников, сначала правительство готовится выдвинуть его кандидатуру в совет директоров АО «КМПО», обходившегося без «первых лиц» последние семь лет. Наряду с этим, в наследство от предшественника Альберта Каримова новому вице-премьеру достанется и контроль за деятельностью энергетического комплекса. «Вхождение чиновников высокого ранга обеспечит высокую скорость принятия стратегических решений», — объясняет смысл подобных назначений исполнительный директор Ассоциации профессиональных директоров Людмила Высоцкая.

Коробченко войдет в совет директоров КМПО

Похоже, период вхождения в курс дел новичка татарстанского правительства — министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко подошел к концу. Выходец из челнинского автомобильного бизнеса, назначенный полгода назад на пост главы Минпромторга, получит инструмент для пробы сил в экономике. Правительство республики готовится выдвинуть его кандидатуру в советы директоров особо значимых предприятий Татарстана, которые взяты им «на карандаш» на ближайшие годы.

Как рассказал «Реальному времени» заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Эдик Дияров, в настоящее время кандидатура Олега Коробченко согласована для выдвижения в совет директоров КМПО.

— Сейчас идет формирование новых составов (органов управления акционерных обществ, — прим. авт.). Он будет входить в новый состав директоров КМПО, — сообщил Дияров нашему издению. При этом замминистра утверждает, что кандидатура Коробченко выдвинута не МЗИО РТ, а госхолдингом «Связьинвестнефтехим» (владеет госпакетом в 49,9% акций ОАО «КМПО»).

— Сейчас КМПО не имеет доли государства, у правительства Татарстана есть только «золотая акция». Госпредставителем является Азат Киямович (Хамаев, экс-глава МЗИО РТ, председатель комитета Госсовета РТ по экологии — прим. авт.), — пояснил он. — А вице-премьер Олег Коробченко будет от СИНХа присутствовать.

По его словам, такое решение было «принято на днях». В Ассоциации предприятий промышленников РТ подтвердили эту информацию, уточнив, что предварительное решение было принято в ноябре на межведомственном заседании МЗИО РТ. Здесь рассматривали кандидатов в органы управления крупных компаний республики. По словам члена комиссии Игоря Дмитриева, рекомендацию по назначению вице-премьера РТ должен подписать президент Татарстана.

— В республике предприятия ранжируются по трем уровням значимости: госпредставителей в АО первого верхнего уровня утверждает президент Татарстана, второго уровня — достаточно согласования с премьер-министром РТ, третьего уровня — с МЗИО РТ, — пояснил он.

Фото: tatarstan.ru

Таким образом, сейчас по КМПО ждут визы Рустама Минниханова. Добавим, что прежний министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, занимавший пост с 2015 по 2022 годы (ныне замглавы Минпромторга РФ), ни разу не был в органах управления Казанского моторостроительного производственного объединения. В настоящее время в совете директоров значится замминистра промышленности и торговли РТ Иван Колчин. Зато в наследство от предшественника новичку Коробченко перешли посты в совете директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» и председателя совета директоров «Химграда». Кроме того, он участвует в составе Инвестсовета при президенте РТ, добавили в окружении вице-премьера РТ. Но комментировать его предстоящее назначение не стали, хотя и опровержения не последовало.



СИНХ не торопится менять Хамаева?

Но, похоже, что СИНХ не торопится к ротации членов совета директоров КМПО. Как сообщили в пресс-службе компании, госхолдинг вправе «выдвигать лишь независимых директоров или представителей компании, но не госчиновников». Если следовать этой логике, тогда молодой вице-премьер Татарстана может сменить на посту председателя совета КМПО Азата Хамаева, который занимает его с 2011 года на праве «золотой акции» республики.

— Юридически значимых действий со стороны СИНХ в настоящее время не совершено, — заявили в пресс-службе «Связьинвестнефтехима».

По словам представителя госхолдинга, ничего экстраординарного на предприятии не произошло, поэтому нет необходимости срочно менять совет директоров. «Обычно кандидатуры согласовываются за 90 дней до созыва годового собрания акционеров. Но СИНХ не может выдвигать госчиновников», — еще раз повторили в пресс-службе компании. Тут нужно пояснить, что в республике давно сложилась суррогатная схема госуправления. Госпакеты акций многих предприятий принадлежат АО «Связьинвестнефтехим», которое на 100 процентов принадлежит МЗИО РТ. Поэтому ведомство вправе подать рекомендацию о выдвижении определенной кандидатуры.

Но, похоже, что СИНХ не торопится к ротации членов совета директоров КМПО. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

В конкуренции с «ГМС Групп»

КМПО — один из крупных российских производителей газоперекачивающей техники с ежегодным оборотом в 11—13 млрд рублей. Несмотря на международное санкционное давление, объединение обеспечило с начала года прирост чистой прибыли до 130,5 млн рублей. По этому показателю Минфин РТ включил его в «зеленый» список благополучных предприятий, где оно заняло 37-ю строчку из 52 предприятий.

У предприятия нет мажоритарного акционера. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», 49,24% принадлежит оффшорной дочке СИНХа — «Синек Инвестмент энд Девелопмент» в российской юрисдикции. 48,24% акций — в руках ООО «Инвест Групп» Юрия Кравцова, близкого к структурам «Газпрома». Есть информация, что среди акционеров присутствуют разногласия, а собрания акционеров проходят в заочном формате. Вялотекущее противостояние длится не первый год, что до сих пор не вызывало особого беспокойства у властей.

Возможно, нового вице-премьера РТ хотят приставить с целью урегулирования взаимоотношений с московским акционером. В своем первом интервью Олег Коробченко дал понять, что намерен влиять на политику предприятия. Например, в части наращивания объемов производства газотурбинных двигателей, которые необходимы в энергетике, авиации. Иначе говоря, глава Минпромторга выразил обеспокоенность тем, что КМПО теряет ниши внутри страны, замкнувшись только на контрактах для газовиков и нефтяников. Тем временем конкурирующая с ним «Группа ГМС» подписала контракты с «Татнефтью» и нефтехимиками.

Фото: Максим Платонов/рealnoevremya.ru

Коробченко ждут на КМПО летом?

Когда глава Минпромторга РТ войдет в состав совета директоров КМПО, неясно. Замминистра Эдик Дияров не стал уточнять сроки. Российское законодательство предусматривает две процедуры выдвижения чиновников: это созыв внеочередного собрания акционеров и избрание на годовом общем собрании акционеров.

— Если необходимо вводить прямо сейчас и в течение года, тогда созывается внеочередное собрание и переназначение происходит внутри года. В любом случае, надо опираться на регламенты ведения новых членов совета директоров, которые установлены в уставе общества, Кодексе корпоративного управления и в федеральном законе «Об акционерных обществах», — отметила исполнительный директор Ассоциации профессиональных директоров Людмила Высоцкая.

До сих пор сообщение о созыве внеочередного собрания акционеров КМПО не выходило, хотя оно может появиться в любой момент. Если позиция СИНХ устоит, тогда прихода нового вице-премьера можно ожидать не раньше лета.

Как показывает практика, приход высокопоставленных чиновников является своеобразным «сигналом» для предприятий. Так, вхождение экс-вице-премьера Альберта Каримова происходило перед сменой собственников — так случилось на «Аммонии» и ряде других предприятий. Что стоит за походом Коробченко на КМПО, пока загадка. В ассоциации промпредприятий утверждают, что это больше формальная процедура, и никакой подоплеки искать не нужно, так как предприятие твердо стоит на ногах.

Фото: realnoevremya.ru

В зоне контроля — большая энергетика

Впрочем, зона контроля Коробченко не будет ограничиваться только КМПО. По словам Эдика Диярова, кандидатура вице-премьера может быть выдвинута «в другие предприятия». Какие — он не стал уточнять. Но не исключено, что новый вице-премьер будет выдвинут в советы директоров энергетических компаний. Перед отъездом в Москву Альберт Каримов выступал на заседании правительства с отчетом «О ходе реализации государственной программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан» в 2021 году и задачах на 2022 год». Тогда он раскритиковал энергетиков.

Во-первых, выработка собственной энергии в 2021 году продолжила отставать от потребления на 5 млрд квт·ч или почти на 16%, отмечал он. Инвестиционные программы стоимостью 42,8 млрд рублей исполнены на 80% (исполнители АО «Сетевая компания», АО «Татэнергосбыт», ООО «КАМАЗ-Энерго», ООО «Оборонэнерго», Горьковская дирекция по энергообеспечению — структурное подразделение «Трансэнерго» — филиала ОАО «РЖД», Куйбышевская дирекция по энергообеспечению — структурное подразделение «Трансэнерго» — филиала ОАО «РЖД»).

Усугубляется дело тем, что предприятия попали под запрет инвестирования западными компаниями энергетического сектора России. Под угрозой срыва оказались достройка Заинской ГРЭС ( ПГУ 850 МВт) и модернизация парового котла на Казанской ТЭЦ-2 «Татэнерго», у ООО «АГК-2» — завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов 55 МВт, говорил тогда Каримов. Отчасти эти идеи повторил в своем интервью и Олег Коробченко. Возможно, он рассчитывает запустить выпуск больших турбин на КМПО, но это большая утопия, уверены эксперты. Ожидается, что окончательные решения по назначению госпредставителей в АО будут утверждены в декабре.

Под угрозой срыва оказались несколько инвестпроектов, говорил Альберт Каримов. Фото: realnoevremya.ru

«Здесь и сейчас»

«Вхождение чиновников высокого ранга обеспечивает высокую скорость принятия стратегических решений», — отметила исполнительный директор Ассоциации профессиональных директоров Людмила Высоцкая.

— Сейчас в российской экономике складывается такая ситуация, когда важные решения должны приниматься очень быстро и очень ответственно. Нельзя задерживаться! Если в органы управления приходят высокопоставленные чиновники — это хороший знак. В этом случае решения принимаются «здесь и сейчас», а не откладываются в долгий ящик. Поэтому участие министра в совете директоров и в обсуждении ключевых вопросов повестки заседаний ускорит динамику деятельности и развития предприятия.

Вообще, присутствие в СД чиновников в разумном количестве — это хорошо. Ведь чиновники высокого ранга, как правило, хорошо знают о происходящих в отрасли процессах, взаимодействуют с федеральными органами власти и могут быть полезны в принятии стратегических решений и в привлечении субсидий по федеральным программам, считает собеседница издания. «Но должен быть баланс представительства и компетенций в совете директоров. Если в совете директоров будут только госслужащие, то решение будет приниматься с оглядкой на мнение старшего по статусу. Если видение чиновников будет дополняться экспертной оценкой внешних директоров, это будет эффективнее для управления обществом и устойчивости бизнеса», заключила эксперт.