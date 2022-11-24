Электроснабжение восстановили во всех населённых пунктах Татарстана

По данным «Сетевой компании» на 24 ноября электроснабжение восстановлено во всех населённых пунктах Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

— По состоянию на 18.00 24 ноября электроснабжение восстановлено во всех населённых пунктах Республики Татарстан, — сказано в сообщении.



Напомним, вчера из-за погодных условий под отключение электричества попали 37 населенных пунктов, 1 653 частных жилых дома с населением 3 979 человек, пять школ. К ликвидации последствий были привлечены 12 бригад сетевой компании, 12 единиц техники и 38 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Татарстана взяла на контроль восстановление электроснабжения в Дрожжановском, Тетюшском и Буинском районах республики. По поручению надзорного ведомства городские и районные прокуроры контролируют ход восстановительных работ в муниципалитетах, где электричество было отключено. Особое внимание уделяется социальным объектам и объектам жизнеобеспечения.



Вчера в республике объявили штормовое предупреждение из-за гололеда, которое распространяется и на сегодняшний день. Так, 24 ноября на территории Татарстана местами возможен сильный гололед диаметром до 20 миллиметров и более.



Гололед, в свою очередь, образовался из-за ледяного дождя, который также прошелся по региону.

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Илина Хакимова