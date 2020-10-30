«Тихий, хороший мальчик»: кем был «кукморский ваххабит», напавший на полицейский участок

«Реальное время» выяснило подробности о личности застреленного подростка, обвиненного в терроризме

Фото: 16.мвд.рф

Всего несколько месяцев прожил в Кукморе 16-летний Виталий А. Сегодня силовые ведомства сообщили: парня застрелили после попытки теракта на территории Кукморского отдела полиции и нападения с ножом на полицейских. По данным источников «Реального времени», в рюкзаке убитого нашли неиспользованные бутылки с «коктейлями Молотова». Знавшие его жители Кукмора с трудом верят в случившееся. А имамы говорят — мечеть мальчик не посещал.

«Тихий, хороший мальчик»

Известно, что нападавшему на полицейский участок в Кукморе парню было 16 лет, его звали Виталий А. Перед нападением он записал в соцсетях видеообращение (сейчас недоступно), где объяснял свои мотивы приверженностью радикальным течениям ислама.

Судя по постам в соцсетях, нападавший интересовался не только вопросами религии, но и новостной повесткой Саудовской Аравии, а также Франции, где недавно произошла целая серия террористических нападений по религиозным мотивам. Кроме того, в августе он репостнул запись разговора некоего человека с полицией с оскорбительной подписью в адрес полицейских.

Имам-мухтасиб Кукморского района Радиф Тимергалиев, узнав о случившемся, тут же обзвонил всех имамов города. Результат его бесед подтверждает, что парень придерживался нетрадиционных течений ислама.



— К сожалению, мечети нашего района он не посещал. Может, если бы с ним поговорили, не дошло бы до такого, — говорит Радиф Тимергалиев. — Рядом с домом, где он живет, есть одна мечеть, чуть дальше другая. Ни в одну не приходил.

В ДУМ РТ также сообщили «Реальному времени», что, как показал проведенный среди имамов Кукморского мухтасибата опрос, молодой человек не посещал ни одну из мечетей района, что, возможно, было связано с пандемией. Семья преступника переехала в район недавно.

— Кукморский район является одним из ведущих мухтасибатов ДУМ РТ, в нем функционирует 76 мечей и медресе. Во всех мусульманских организациях Кукмора деятельность организуется в рамках ханафитского мазхаба и матуридитской акыды. ДУМ РТ положительно характеризует мухтасибат, который активно реализует инициативы по сохранению и развитию татарских национальных и истинных мусульманских традиций, — добавили в пресс-службе ДУМ РТ.

Со слов местных, в Кукмор подросток переехал с матерью несколько месяцев назад — она вышла замуж за местного бизнесмена. Для него этот брак уже второй. В Кукморе он арендует помещение кафе «Бэрэкэт». Ничего худого о пасынке хозяина работники кафе вспомнить не могут: «Тихий хороший мальчик. Иногда помогал по работе — пиццу делал». В то, что подросток решился на теракт, здесь поверить не могут.

Мобильный телефон отчима в данный момент недоступен. Источники «Реального времени» говорят, что его задержали сразу после ночного ЧП.

Ничего худого о пасынке хозяина работники кафе вспомнить не могут. Фото: yandex.ru

Начальник ИВС госпитализирован

А. застрелили сегодня ночью. По официальной версии силовых ведомств, неизвестный в 0 часов 30 минут пытался забросать бутылками с зажигательной смесью зданий Кукморского райотдела полиции. Здание не пострадало, однако огонь вспыхнул рядом со служебными машинами. Участковый бросился тушить и заметил, как во двор отдела залетела еще одна бутылка.

К задержанию предполагаемого преступника подключился дежуривший этой ночью начальник изолятора временного содержания Ленар Аглиуллин. Вдвоем с участковым они быстро догнали неизвестного, но тот схватился за нож... Аглиуллин получил три ранения, его напарник после выстрелов в воздух и требований сдаться открыл огонь на поражение.

По неподтвержденным данным, всего на месте было сделано 12 выстрелов. В том числе шесть — в парня. «Учитывая агрессивное и общественно опасное поведение гражданина, в соответствии с Законом «О полиции» правоохранители применили табельное оружие», — комментируют ситуацию в МВД Татарстана.

Ночью на месте ЧП побывал глава ведомства, генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин. Утром туда прибыл прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Пострадавший начальник ИВС госпитализирован с колото-резаными ранениями в плечо и ногу, угрозы жизни нет.

Более того — сегодня утром в казанском Кремле сообщили, что расследование на личный контроль взял президент Татарстана Рустам Минниханов.



Следком по РТ возбудил два уголовных дела — по факту покушения на теракт и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов

Силовики ищут подстрекателя

Сегодня же Следком по РТ возбудил два уголовных дела — по факту покушения на теракт и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По данным источников «Реального времени», на причастность к подстрекательству к этим преступлениям проверяют отчима застреленного Марата Замалиева. Ранее этот арендатор кафе и редкий прихожанин местной мечети был судим за диверсию, незаконное изготовление оружия и побои. За решеткой он провел более 12 лет. Освободился в сентябре 2014-го.

Сидел Замалиев за первый в истории современного Татарстана теракт — подрыв магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород 1 декабря 1999 года. Взметнувшийся к небу столб пламени, глубокие воронки, груды искореженного металла, следы подкопов — так со слов очевидцев описывали картину происшествия в газете «Республика Татарстан». Почти сразу на месте обнаружили остатки самодельных взрывных устройств, сломанную лопату, оброненную перчатку, пластиковую бутылку из-под крем-соды.

Фото: 7x7-journal.ru

В 2001-м Верховный суд Татарстана отправил за решетку 11 членов диверсионной группы из Кукморского района, Вятских Полян и Башкирии. Предполагаемый инициатор создания группы Рамазан Ишкильдин из Башкирии был объявлен в розыск. Силовики рассказывали, что с января по июль 1999 года он проходил диверсионную подготовку в террористическом центре Эмира Хаттаба на Кавказе, а с будущими участниками диверсии познакомился в кукморской мечети «Юсуф». Среди тех прихожан был и бизнесмен, отец двоих детей Марат Замалиев, которого позже стали называть «амиром». Согласно приговору, он еще и финансировал диверсантов, целью которых был экономический ущерб интересам страны — прекращение подачи газа в Западную Европу в период военной операции в Чечне. Тогда Замалиева приговорили к 14 годам колонии.

В апреле 2017-го он зарегистрировал собственное КФХ в Кукморе со специализацией на разведении овец и коз. Заметим, кафе «Бэрэкэт» специализировалось на халяльной продукции.

Краткая история татарстанских терактов

Случившееся этой ночью в Кукморе — один из первых «непредотвращенных» терактов в Татарстане за многие годы — хотя дело заведено все же о покушении на такое преступление. Предыдущими можно считать, например, подрыв машины лидера Духовного управления мусульман РТ Ильдуса Файзова и расстрел его заместителя Валиуллы Якупова в Казани в июле 2012 года, а также запуск реактивных ракет в Нижнекамске в октябре 2013 года.

Подъезд дома 28 по ул. Заря, где был убит Валиулла Якупов. Фото prokazan.ru

Однако это далеко не первое нападение на полицейских — причем предыдущее закончилось смертью сотрудника правоохранительных органов. Речь идет об инциденте 2018 года в Нижнекамске, когда молодой парень напал на полицейского прямо у участка. Его коллега открыл огонь и застрелил нападавшего, однако пострадавший полицейский умер от ранений.



Вместе с тем в республике регулярно пресекаются попытки довольно масштабных террористических актов.

Одним из наиболее резонансных случаев стало пресечение «железнодорожной атаки» в промзоне Нижнекамской железной дороги — тогда ФСБ совместно с МВД задержало двух нижнекамцев по подозрению в подготовке теракта. На суде по их аресту следствие сообщало, что подозреваемые готовили также массовые диверсии с отравлением военнослужащих МВД.

В октябре 2018-го силовики выявили в Татарстане 17 вовлеченных в деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщали, что члены группы намеревались совершить ряд резонансных акций на территории РФ и присоединиться к боевикам в Сирии.

Также в 2018 году Приволжский окружной военсуд наказал чистопольца Раиса Хайбуллина 3,5 года колонии за материальную поддержку самопровозглашенного «амира Татарстана» Раиса Мингалеева и его организации «Чистопольский джамаат» (также запрещена в России как террористическая). В мае 2014-го Мингалеев и его сообщник были убиты, в марте 2017-го в Казани выездная коллегия окружного военного суда рассмотрела дело девяти его предполагаемых сообщников, которые не признали вину и получили за поджоги православных храмов, запуск ракет и подготовку теракта на Казанском вокзале в Москве от 16 до 24 лет колонии.

Суд по делу «Чистопольского джамаата». Фото: Максим Платонов

Подготовку схожего теракта Хабибом Закамским и другими членами ячейки запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир» силовики сорвали на Казанском авиазаводе в 2016 году.

Также в ноябре 2019 года ФСБ на территории Татарстана и других регионов пресекла деятельность сторонников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), готовивших почву для свержения власти. Всего было задержано два главаря и семь участников группировки, спецоперация помимо Татарстана прошла в Москве и Тюменской области.

Месяцем ранее в республике задержали пособников террористов, которые собирали средства для запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ. Помимо республики, эту деятельность они вели на территории еще девяти регионов России и передали террористам за рубежом более 6 млн рублей. Еще одного сторонника террористической организации задержали в 2019 году в сентябре.