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«Тихий, хороший мальчик»: кем был «кукморский ваххабит», напавший на полицейский участок

11:05, 30.10.2020 31

«Реальное время» выяснило подробности о личности застреленного подростка, обвиненного в терроризме

«Тихий, хороший мальчик»: кем был «кукморский ваххабит», напавший на полицейский участок
Фото: 16.мвд.рф

Всего несколько месяцев прожил в Кукморе 16-летний Виталий А. Сегодня силовые ведомства сообщили: парня застрелили после попытки теракта на территории Кукморского отдела полиции и нападения с ножом на полицейских. По данным источников «Реального времени», в рюкзаке убитого нашли неиспользованные бутылки с «коктейлями Молотова». Знавшие его жители Кукмора с трудом верят в случившееся. А имамы говорят — мечеть мальчик не посещал.

«Тихий, хороший мальчик»

Известно, что нападавшему на полицейский участок в Кукморе парню было 16 лет, его звали Виталий А. Перед нападением он записал в соцсетях видеообращение (сейчас недоступно), где объяснял свои мотивы приверженностью радикальным течениям ислама.

Судя по постам в соцсетях, нападавший интересовался не только вопросами религии, но и новостной повесткой Саудовской Аравии, а также Франции, где недавно произошла целая серия террористических нападений по религиозным мотивам. Кроме того, в августе он репостнул запись разговора некоего человека с полицией с оскорбительной подписью в адрес полицейских.

Имам-мухтасиб Кукморского района Радиф Тимергалиев, узнав о случившемся, тут же обзвонил всех имамов города. Результат его бесед подтверждает, что парень придерживался нетрадиционных течений ислама.

— К сожалению, мечети нашего района он не посещал. Может, если бы с ним поговорили, не дошло бы до такого, — говорит Радиф Тимергалиев. — Рядом с домом, где он живет, есть одна мечеть, чуть дальше другая. Ни в одну не приходил.

В ДУМ РТ также сообщили «Реальному времени», что, как показал проведенный среди имамов Кукморского мухтасибата опрос, молодой человек не посещал ни одну из мечетей района, что, возможно, было связано с пандемией. Семья преступника переехала в район недавно.

— Кукморский район является одним из ведущих мухтасибатов ДУМ РТ, в нем функционирует 76 мечей и медресе. Во всех мусульманских организациях Кукмора деятельность организуется в рамках ханафитского мазхаба и матуридитской акыды. ДУМ РТ положительно характеризует мухтасибат, который активно реализует инициативы по сохранению и развитию татарских национальных и истинных мусульманских традиций, — добавили в пресс-службе ДУМ РТ.

Со слов местных, в Кукмор подросток переехал с матерью несколько месяцев назад — она вышла замуж за местного бизнесмена. Для него этот брак уже второй. В Кукморе он арендует помещение кафе «Бэрэкэт». Ничего худого о пасынке хозяина работники кафе вспомнить не могут: «Тихий хороший мальчик. Иногда помогал по работе — пиццу делал». В то, что подросток решился на теракт, здесь поверить не могут.

Мобильный телефон отчима в данный момент недоступен. Источники «Реального времени» говорят, что его задержали сразу после ночного ЧП.

Ничего худого о пасынке хозяина работники кафе вспомнить не могут. Фото: yandex.ru

Начальник ИВС госпитализирован

А. застрелили сегодня ночью. По официальной версии силовых ведомств, неизвестный в 0 часов 30 минут пытался забросать бутылками с зажигательной смесью зданий Кукморского райотдела полиции. Здание не пострадало, однако огонь вспыхнул рядом со служебными машинами. Участковый бросился тушить и заметил, как во двор отдела залетела еще одна бутылка.

К задержанию предполагаемого преступника подключился дежуривший этой ночью начальник изолятора временного содержания Ленар Аглиуллин. Вдвоем с участковым они быстро догнали неизвестного, но тот схватился за нож... Аглиуллин получил три ранения, его напарник после выстрелов в воздух и требований сдаться открыл огонь на поражение.

По неподтвержденным данным, всего на месте было сделано 12 выстрелов. В том числе шесть — в парня. «Учитывая агрессивное и общественно опасное поведение гражданина, в соответствии с Законом «О полиции» правоохранители применили табельное оружие», — комментируют ситуацию в МВД Татарстана.

Ночью на месте ЧП побывал глава ведомства, генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин. Утром туда прибыл прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Пострадавший начальник ИВС госпитализирован с колото-резаными ранениями в плечо и ногу, угрозы жизни нет.

Более того — сегодня утром в казанском Кремле сообщили, что расследование на личный контроль взял президент Татарстана Рустам Минниханов.

Следком по РТ возбудил два уголовных дела — по факту покушения на теракт и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов

Силовики ищут подстрекателя

Сегодня же Следком по РТ возбудил два уголовных дела — по факту покушения на теракт и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По данным источников «Реального времени», на причастность к подстрекательству к этим преступлениям проверяют отчима застреленного Марата Замалиева. Ранее этот арендатор кафе и редкий прихожанин местной мечети был судим за диверсию, незаконное изготовление оружия и побои. За решеткой он провел более 12 лет. Освободился в сентябре 2014-го.

Сидел Замалиев за первый в истории современного Татарстана теракт — подрыв магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород 1 декабря 1999 года. Взметнувшийся к небу столб пламени, глубокие воронки, груды искореженного металла, следы подкопов — так со слов очевидцев описывали картину происшествия в газете «Республика Татарстан». Почти сразу на месте обнаружили остатки самодельных взрывных устройств, сломанную лопату, оброненную перчатку, пластиковую бутылку из-под крем-соды.

Фото: 7x7-journal.ru

В 2001-м Верховный суд Татарстана отправил за решетку 11 членов диверсионной группы из Кукморского района, Вятских Полян и Башкирии. Предполагаемый инициатор создания группы Рамазан Ишкильдин из Башкирии был объявлен в розыск. Силовики рассказывали, что с января по июль 1999 года он проходил диверсионную подготовку в террористическом центре Эмира Хаттаба на Кавказе, а с будущими участниками диверсии познакомился в кукморской мечети «Юсуф». Среди тех прихожан был и бизнесмен, отец двоих детей Марат Замалиев, которого позже стали называть «амиром». Согласно приговору, он еще и финансировал диверсантов, целью которых был экономический ущерб интересам страны — прекращение подачи газа в Западную Европу в период военной операции в Чечне. Тогда Замалиева приговорили к 14 годам колонии.

В апреле 2017-го он зарегистрировал собственное КФХ в Кукморе со специализацией на разведении овец и коз. Заметим, кафе «Бэрэкэт» специализировалось на халяльной продукции.

Краткая история татарстанских терактов

Случившееся этой ночью в Кукморе — один из первых «непредотвращенных» терактов в Татарстане за многие годы — хотя дело заведено все же о покушении на такое преступление. Предыдущими можно считать, например, подрыв машины лидера Духовного управления мусульман РТ Ильдуса Файзова и расстрел его заместителя Валиуллы Якупова в Казани в июле 2012 года, а также запуск реактивных ракет в Нижнекамске в октябре 2013 года.

Подъезд дома 28 по ул. Заря, где был убит Валиулла Якупов. Фото prokazan.ru

Однако это далеко не первое нападение на полицейских — причем предыдущее закончилось смертью сотрудника правоохранительных органов. Речь идет об инциденте 2018 года в Нижнекамске, когда молодой парень напал на полицейского прямо у участка. Его коллега открыл огонь и застрелил нападавшего, однако пострадавший полицейский умер от ранений.

Вместе с тем в республике регулярно пресекаются попытки довольно масштабных террористических актов.

Одним из наиболее резонансных случаев стало пресечение «железнодорожной атаки» в промзоне Нижнекамской железной дороги — тогда ФСБ совместно с МВД задержало двух нижнекамцев по подозрению в подготовке теракта. На суде по их аресту следствие сообщало, что подозреваемые готовили также массовые диверсии с отравлением военнослужащих МВД.

В октябре 2018-го силовики выявили в Татарстане 17 вовлеченных в деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщали, что члены группы намеревались совершить ряд резонансных акций на территории РФ и присоединиться к боевикам в Сирии.

Также в 2018 году Приволжский окружной военсуд наказал чистопольца Раиса Хайбуллина 3,5 года колонии за материальную поддержку самопровозглашенного «амира Татарстана» Раиса Мингалеева и его организации «Чистопольский джамаат» (также запрещена в России как террористическая). В мае 2014-го Мингалеев и его сообщник были убиты, в марте 2017-го в Казани выездная коллегия окружного военного суда рассмотрела дело девяти его предполагаемых сообщников, которые не признали вину и получили за поджоги православных храмов, запуск ракет и подготовку теракта на Казанском вокзале в Москве от 16 до 24 лет колонии.

Суд по делу «Чистопольского джамаата». Фото: Максим Платонов

Подготовку схожего теракта Хабибом Закамским и другими членами ячейки запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир» силовики сорвали на Казанском авиазаводе в 2016 году.

Также в ноябре 2019 года ФСБ на территории Татарстана и других регионов пресекла деятельность сторонников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), готовивших почву для свержения власти. Всего было задержано два главаря и семь участников группировки, спецоперация помимо Татарстана прошла в Москве и Тюменской области.

Месяцем ранее в республике задержали пособников террористов, которые собирали средства для запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ. Помимо республики, эту деятельность они вели на территории еще девяти регионов России и передали террористам за рубежом более 6 млн рублей. Еще одного сторонника террористической организации задержали в 2019 году в сентябре.

Ирина Плотникова, Александр Артемьев
Происшествия Татарстан

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 комментарии 31

комментарии

  • Анонимно 11:15
    Ужас!
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  • Анонимно 11:34
    к девочкам надо мальчикам ходить больше,а не всякие книжки читать.
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    Анонимно 13:11
    Хороший совет - в 16 лет большинство уже взрослые половозрастные люди, которые физиологически могут иметь детей и физически и умственно работать.

    Но современное общество в силу ряда причин даже студентов старших курсов считает "детьми" - профессорши о мужиках и бабах, которым пошёл уже 3-й (третий) десяток, так и говорят - "дети".

    Но это отдельная тема, хотя и тесно связанная с трагедией в Кукморе и ещё многими миллионами трагедий "детей" меньшего масштаба.
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  • Анонимно 11:46
    Мне кто-нибудь объяснит, что такое режим " на личный контроль"? Есть ли у него юридическое основание, протокол, фазы прохождения и тд? Есть ли личная ответственность лица, взявшего этот контроль на себя и благополучно забывшего про него к завтраку следующего дня?
    Громкие слова!
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  • Анонимно 11:51
    Почему в ребёнка надо было стрелять 6 раз? Никто не хочет этим озаботиться?
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    Анонимно 12:07
    16 лет - уже не ребенок, на вас с ножом бросится такой "ребенок" - вы что будете делать? Шею подставите, чтобы удобнее было голову отрезать?
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    Анонимно 13:49
    Наличие ножа не оправдание для убийства.
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    Анонимно 15:04
    Потому что ночью не видно, ребенок это или взрослый террорист, а жить и полицейскому хочется. И так допустили до нанесения ножевых ранений, поздно стрелять начали.
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  • Анонимно 11:55
    Совсем молодой. Безумец, надо ж было так свою жизнь гробить
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  • Анонимно 12:01
    Как всё переплелось...

    Похоже наложилось половое созревание подростка (со всеми его психологическими и психическими отклонениями) и отсутствие друзей, одиночество, может даже и в семье - у матери медовый месяц, отчим занят бизнесом, новая школа и др.
    Мальчишку-подростка жалко.
    Полицейские выполняли свой долг - молодцы.
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    Анонимно 12:19
    ...да и еще выборы в США, теракты во Франции, 14 лунный день с луной в Овне, пицца на кухне подгорела, коронавирус, девочка отказала, кошку на соседней улице задавила машина. Как тут с ума не сойти???
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    Анонимно 13:04
    А Вы как думали?
    Всё в этом Мире взаимосвязано.

    Академик АН СССР Петрянов-Соколов считал, что если хлопнуть ладошкой по воде на Волге в районе Казани, то через водородные связи этот "хлопок" по рекам, морям, каналам и океанам отдастся, будет "почувствован" всеми триллионами сикмиллионов молекула воды, Н2О во всех точках Мирового океана и во всех реках в них впадающих.

    И в этом что-то есть...

    Поэтому, когда Вам захочется нахамить в общественном транспорте или в электронных публичных СМИ подумайте - а вдруг это Вам вернётся обратно в виде напавшего на Вас сошедшего от одиночества с ума фертильного подростка-фанатика с ножом.
    Всё в этом Мире взаимосвязано...

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    Анонимно 13:51
    13:04. Вы вроде образованный человек, и умеете отличать хамство от сарказма. Я в очередной раз жестоко ошибся в человеке.
    Ваш академик мог сколько угодно хлопать ладошками по воде на Волге или на концерте в консерватории - эффект, думаю, был бы одинаковым. Ведь академик только считал, что его гипотеза верна, но на практике её так и не доказал. Верно ведь?
    В CCCР было очень много академиков, в России их стало в 3 раза больше, мы впереди планеты всей. РАН заполнено пенсионерами, которые ничем не занимаются. Нет, я ошибаюсь - он занимают чужие места! Ведь основные открытия совершают до 30-ти лет.
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  • Анонимно 12:43
    Мескен бала.
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  • Анонимно 12:43
    может, отчим таким образом хотел отделаться от пасынка? хотя с другой стороны ведь его самого тут же заподозрили бы, за прошлые преступления
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  • Анонимно 12:45
    мне кажется в семье были часты разговоры на радикальные темы. мальчик проникся идеологией и решил показать перед отчимом на что способен. и выбрал самый нелепый способ
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  • Анонимно 13:09
    По моему мнению! в этом происшествии много не стыковой и противоречий. В СМИ пишут, что "всего на месте было сделано 12 выстрелов. В том числе шесть — в парня", это не выдерживает никакой критики, что полицейские МВД по РТ оказались слабые и непрофессиональные?. С делать 12 выстрелов делать и шесть в парня, как будто вели бой.
    Прокуратура РТ и СКР должны всё детально и тщательно должны проверить.

    Ответить
    Анонимно 13:28
    из Макарова стрелять приходилось?
    Ответить
    Анонимно 14:15
    нет, только в интернете слюной брызгать
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    Анонимно 14:37
    так подотрись платочком и дальше брызгай
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    Анонимно 14:34
    Попер бы на вас безумец с ножом - вы бы еще и не так постреляли. А то, что у личного состава в Кукморе огневая подготовка хромает - ну, к сожалению, тут мало удивительного.
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  • Анонимно 13:15
    кто его научил,как всегда останутся в стороне(.
    Ответить
  • Анонимно 13:20
    этот "мальчик" столько людей мог убить...
    Ответить
  • Анонимно 13:22
    Я вот что не могу понять: два взрослых мужика, имеющих спецподготовку (они же сотрудники полиции) не сумели скрутить одного подростка? А в ногу выстрелить было тоже сложно?
    Ответить
    Анонимно 13:50
    Значит надо было застрелить. Терактом видимо и не пахнет.
    Ответить
    Анонимно 15:03
    Теперь о мотивах преступления остается только догадываться...
    Ответить
  • Анонимно 13:23
    В данном ЧП много не стыковок и противоречий! СМИ РТ пишут, что всего на месте было сделано 12 выстрелов. В том числе шесть — в парня. Это не выдерживает никакой критики, что сотрудники полиции МВД по РТ не профессионалы и слабые люди?. Как будто они вели бой с вооружённым до " зубов" преступником или с бандой. Какие были основание производить столько выстрелов?, достаточного было одного или двух по ногам и по рукам и задержать его и допросить, он мог бы сказать всю правду. СКР и прокуратура обязана тщательно и объективно проверить это ЧП.
    Ответить
    Анонимно 13:50
    спасибо за консультацию, без Вас не разобрались бы
    Ответить
  • Анонимно 13:52
    сначала стреляли в воздух!
    Ответить
  • Анонимно 14:40
    Ваххабитов и террористов надо отстреливать как бешеных собак.
    Не взирая на возраст и пол.
    Ответить
  • Анонимно 14:52
    Может быть, дело не в терроризме, а в многолетнем системном сбое в работе правоохранительных органов в плане работы с несовершеннолетними? По моему личному мнению и наблюдениям, правоохранительные органы стараются не замечать и замалчивать даже уголовные правонарушения несовершеннолетних или работают крайне непрофессионально, не вижу систематической профилактической работы (а я как раз работаю с детьми). С определенного возраста многие подростки попадают под влияние улицы и криминальные кукловоды чувствуют у нас в поселке себя очень вольготно.
    Аксубаево
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