Итоги дня: частичная мобилизация в России, старт Kazan Digital Week, исламский банкинг в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 21 сентября:
- В России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация. Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Мобилизационные мероприятия начались уже сегодня. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане России, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил страны, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Подробнее — в специальном выпуске первого и главного стрима Татарстана «Реальное время Live».
- Также Путин сообщил, что Россия поддержит референдумы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
- После Путина выступил Министр обороны России Сергей Шойгу. Он сообщил, что срочники и студенты не будут отправляться на боевые действия в Украине. Всего будут призваны 300 000 резервистов. В целом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса. Мобилизация может коснуться в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.
- Ряд государственных сайтов Татарстана оказались недоступны во время выступлений президента России и министра обороны касательно вопроса всеобщей мобилизации в стране. Сейчас они восстановили работу.
- Секретарь СПЧ Александр Точенов сообщил, что ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не будут. Мобилизации не подлежат и граждане с приписным удостоверением. Запрет на выезд с места жительства при частичной мобилизации действует при получении повестки, уточнили в СПЧ.
- Центробанк рекомендовал банкам дать кредитные каникулы мобилизованным россиянам: «Граждане, мобилизованные в соответствии с указом президента Российской Федерации, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации».
- Также в Госдуму до конца недели внесут законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных граждан. Об этом сообщил первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он считает, что такая мера должна распространяться на «весь период службы в рядах российской армии».
- В столице Татарстана открылся форум Kazan Digital Week, который посвящен цифровой трансформации и выработке научного суверенитета страны. «Форум Kazan Digital Week проводится третий раз. В условиях санкционных ограничений он приобретает особое значение. Мероприятия будут направлены на решение задач научно-технического суверенитета страны, в том числе разработку и внедрение отечественного программного обеспечения, технологического лидерства, защиты данных и подготовки высококвалифицированных специалистов», — сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов. С приветственным словом на Kazan Digital Week также выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.
- О том, много ли айтишников релоцировалось в Грузию и какие новые профессии появляются в цифровой экономике, читайте в блиц-репортаже «Реального времени». На мероприятии также работает выездная редакция издания.
- Также председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на панельной дискуссии «Регулирование финансового рынка в целях трансформации и развития экономики» сообщил что, Татарстан включен в список пилотных регионов России, где в тестовом режиме будет запущен проект исламского банкинга в 2023 году. В Госдуму уже вынесли соответствующий проект.
- Отопительный сезон в Казани стартует 26 сентября. Изначально планировалось начать его 20 сентября, но дату сдвинули из-за теплой погоды. Постановление о подаче тепла в жилые дома столицы Татарстана с 26 сентября уже подписано в исполкоме города. На сегодняшний день теплом обеспечены 155 школ, 341 детский сад и 23 объекта здравоохранения, сообщили в мэрии Казани.
- Вчера прокуратура Мамадышского района отменила постановление райотдела полиции о приостановке расследования дела об умерщвлении 529 собак. Дело возбуждалось в январе 2019 года по факту незаконного использования препарата «Адилин-супер», вызывающего мучительную смерть животных от удушья. По версии силовиков, препарат применялся исполнителями муниципального контракта, который массового убийства животных не предусматривал — только отлов, помещение в питомник, стерилизацию, вакцинацию и выпуск в среду обитания.
- В Татарстане в дни референдумов, которые в этом месяце пройду в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, организуют работу избирательных участков: в Казани на базе КЦ «Сайдаш», в Набережных Челнах — в «Роднике» и в Альметьевске — в ДК «Нефтьче».
- В редакцию «Реального времени» обратились обеспокоенные жители казанского поселка Левченко с жалобами на грязный воздух. Примерно раз в неделю по утрам они ощущают удушливые химические запахи, а по вечерам — стойкий запах гари. Источником загрязнения многие считают выбросы с местных предприятий. На проблему население жалуется уже в течение трех с половиной лет, но обращения в надзорные органы не приносят результата. После недавнего инцидента с выбросом густого черного дыма управляющий производственной базой Илья Шамрицкий сам вызвался встретиться с местными жителями, чтобы объяснить, кто на самом деле отравляет воздух. «Обещаю, чистое небо над головой увидим до конца сентября», — заявил он в присутствии журналистов нашего издания.
- Сегодня Московский райсуд Казани отказался повторно рассматривать уголовное дело о техногенной аварии на газонаполнительной станции, где в июне 2020 года погиб человек и двое пострадали. Судья Дмитрий Игонин постановил вернуть материалы дела прокурору Татарстана для устранения процессуальных нарушений.
- Как стало известно «Реальному времени», на прошлой неделе сразу в трех управляющих компаниях Набережных Челнов произошли изменения в руководстве. МУП «УК «Центральный» возглавила Чулпан Аглямова, которая с 2015 по 2020 год руководила УК «Автозаводский». Последний возглавил предыдущий директор «Центрального» Салават Ситдиков. Вместе с этим Николай Осадчий выкупил 100% доли в уставном капитале ООО «Жилфонд» — еще в конце августа из руководства компании ушел Тахир Гусамов, доля которого и досталась Осадчему.
- В казанском поселке Мирном, в районе площадки проведения Сабантуя, появится новый микрорайон. Жилой комплекс под названием «KAEN» будет построен на улице Братьев Батталовых на участке общей площадью 28,77 га. Другие параметры будущего ЖК пока не приводятся, но его документация прошла государственную историко-культурную экспертизу по археологии.
- ГИБДД разрешит водителям предъявлять права в электронном виде с 1 октября — удостоверение будет доступно в тестовом режиме в приложении «Госуслуги Авто», сообщил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников в ходе международного форума Kazan Digital Week. Он отметил, что сейчас готовятся все необходимые поправки в ПДД, чтобы электронный документ в полной мере стал законным.
- В Татарстане возбуждено уголовное дело после того, как в Камских Полянах воспитатель ударила 2-летнюю девочку. Сообщение об инциденте в одном из детских садов появилось в СМИ. По данному факту следственные органы СК России по Татарстану провели доследственную проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).
Ключевые события 210-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Президент России Владимир Путин заявил, что главные цели специальной военной операции на Украине после объявления о частичной мобилизации остаются неизменными: «Стало абсолютно ясно, что новое, очередное, как это было уже прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. А затем также неизбежно последовала бы и атака на российский Крым, на Россию. В этой связи решение упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным».
- Он уточнил, что ЛНР практически очищена от неонацистов, а в ДНР бои продолжаются.
- Путин предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием: роза ветров может развернуться в их сторону: А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону, — сказал Путин в обращении.
- Потери РФ в ходе специальной военной операции составили 5 937 человек, сообщил Сергей Шойгу. При этом он особо отметил работу медиков. «Больше 90% раненых вернулись в строй», — добавил он.
- После присоединения Донбасса к России речи о переговорах с Украиной быть не может, рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
- Правительство в кратчайшие сроки определит, кто получит отсрочку от частичной мобилизации, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, решение об объявлении частичной мобилизации было принято из-за столкновения России на Украине с военным потенциалом всей НАТО и ряда других недружественных стран.
- Он уточнил, что после объявления в России всеобщей мобилизации не принимались никакие решения об изменении статуса специальной военной операции (СВО) и о введении военного положения.
- Как сообщили в Минобороны России, украинская артиллерия продолжала обстрелы города Энергодар и территории Запорожской атомной станции. В результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды Первой системы безопасности Пятого энергоблока. Кроме того, сегодня ночью украинской артиллерией нанесён удар по линии электропередач, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе Энергодара. В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остаётся в норме.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 295 самолетов, 155 вертолетов, 2018 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5052 танка и других боевых бронированных машин, 841 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3405 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5743 единицы специальной военной автомобильной техники.
Дарья ПинегинаОбщество
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