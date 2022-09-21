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Леонид Слуцкий: после присоединения Донбасса к России речи о переговорах с Украиной быть не может

12:15, 21.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Леонид Слуцкий: после присоединения Донбасса к России речи о переговорах с Украиной быть не может
Фото: duma.gov.ru

После присоединения Донбасса к России речи о переговорах с Украиной быть не может, рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Он опубликован на сейте Кремля. «Реальное время» приводит его текст полностью. Частичная мобилизация в России объявлена с сегодняшнего дня. Главам регионов России поручили обеспечить призыв на службу по мобилизации.

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с заявлениями после объявления о частичной мобилизации. Он заявил, что Россия воюет «не с Украиной, а с коллективным Западом», отчитался о потерях и объяснил, кто подлежит призыву.

Сегодня член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, эта категория призывается при полной мобилизации. Он подчеркивал, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки.

Мобилизация может коснуться в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Секретарь СПЧ Александр Точенов заявил, что ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не будут.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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