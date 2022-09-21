Kazan Digital Week: Аксаков — о криптовалютах, Мишустин — об отказе от зарубежных IT-решений

На Международном форуме Kazan Digital Week обсудили цифровые финансовые активы, релокацию IT-специалистов и новые профессии цифровой эпохи

Фото: Максим Платонов (на снимке — Анатолий Аксаков)

«Никакие внешние вмешательства иностранных структур не смогут затормозить процесс движения российских средств, так как они [будут] двигаться не через корреспондентские счета банков, а через цифровые каналы, — обрисовал альтернативные пути перевода денег за границу председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. На Международном форуме Kazan Digital Week он внес ясность, каким образом хотят легализовать криптовалюту в России. О том, много ли айтишников релоцировалось в Грузию и какие новые профессии появляются в цифровой экономике, в блиц-репортаже «Реального времени».

К 2025 году Россия откажется от западных цифровых решений



Перед началом дискуссии с приветственной речью по видеотрансляции выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ней он ориентировал сообщество на необходимость обеспечения самодостаточности отечественных цифровых решений во всех сферах экономики. Ведь к 2025 году зарубежное программно-аппаратное обеспечение и комплексы предстоит вывести из эксплуатации и заменить российским оборудованием.

— Такую задачу поставил президент для обеспечения безопасности информационной инфраструктуры, — отметил глава правительства РФ.

Для достижения этой цели федеральное правительство разработало два пакета мер поддержки, которые включают налоговые льготы и гранты. По словам Михаила Мишустина, за последние два года объем реализованных программно-технических решений вырос на 75% — до 2 триллионов рублей. Для стимулирования спроса на отечественные разработки в прошлом году был упрощен доступ при получении госзаказа на выполнение IT-контрактов, увеличен объем грантов. А ради увеличения числа специалистов в вузах страны удвоили количество бюджетных мест — до 120 тысяч человек. Также открыты цифровые кафедры, развернуты дополнительные программы переподготовки специалистов.

Перед началом дискуссии с приветственной речью по видеотрансляции выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Аншлаг Аксакова на площадке Kazan Digital Week

— Все, что в последнее время происходит в политике, стимулирует к тому, чтобы активно использовать цифровые финансовые активы, — к этому сводилась вся суть речи Анатолия Аксакова, ставшего одним из главных спикеров форума Kazan Digital Week.

Конечно, открытие международной площадки в области цифровых технологий заметно померкло на фоне президентского выступления о проведении частичной мобилизации граждан. Но зато с большим интересом собравшаяся аудитория слушала выступление законодателя банковского регулирования в стране, который четко дал понять, что «цифра» займет еще более заметное место в финансах, чем можно было себе представить еще полгода назад.

Кроме того, Аксаков рассказал о мерах по защите средств граждан на банковских счетах от мошенников. По его словам, в этом году будет принят специальный законопроект, который разрешит банкам блокировать перевод средств на счет дроппера (получателя незаконно списанных мошенниками денег, — прим. ред.).

— Мы рассчитываем, что в этом году закон будет принят и многие проблемы, связанные со списанием средств, [решатся], многие лица, которые попали в число дропперов, не имеют касания к списанным деньгам, откажутся от своей миссии. Это позволит защитить средства граждан, — отметил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку.

Цифровые деньги пойдут мимо банков

Аксаков рассказал и о грядущей токенизации. Этим летом появился новый тип инструментов в виде цифровых финансовых активов (ЦФА), которые могут стать альтернативой традиционным финансовым инструментам.

— В последние годы активно работали над законопроектом о цифровых финансовых активах. Это направление станет ключевым в развитии наших финансовых взаимоотношений с другими странами, — предрек спикер.

По его словам, уже три компании выпустили ЦФА, еще десятки компаний готовятся. «Кстати, это вызов для банковской системы, так как цифровые финансовые активы движутся в цифровых платформах, и здесь банки не нужны. ЦФА будут заменять оборот, который происходит сегодня между банками», — отметил спикер.

В настоящее время идет активный переговорный процесс с Китаем и другими странами.

— И здесь никакие внешние вмешательства иностранных структур не смогут затормозить процесс движения средств, так как они движутся не через корреспондентские счета банков, а через цифровые каналы. Мы надеемся, что многие противороссийские решения не смогут быть реализованы, — указал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку.

Анатолий Аксаков на Kazan Digital Week рассказал и о грядущей токенизации

Очень жаркие дискуссии идут по поводу легализации криптовалюты. До сих пор ЦБ был жестко против.

— Но процесс дискуссии привел к тому, чтобы в законе была прописана ответственность использования криптовалюты как средства платежа в рамках российского пространства. При этом использование средства в рамках оплаты поставок товаров в РФ, на мой взгляд, вполне может быть узаконено. Почему нет? Тем более реально существуют криптовалюты, и допускаю, что если не миллионы, то сотни тысяч наших граждан активно ими пользуются, — рассуждал Аксаков.

Он считает необходимым создать правовую среду, которая позволила бы защитить от использования криптовалюты как средства платежа внутри страны и «не давать возможности подорвать финансовую систему». Но при этом дать возможность использовать этот инструмент, который активно используется в мире.

Как «цифра» меняет рабочие места

Своеобразный гайд по новым профессиям, которые появляются в цифровой экономике, провел гендиректор Агентства развития навыков и профессий Роберт Уразов. Но прежде всего он попросил поднять руки в зале тех, кто не хотел бы, чтобы его дети стали айтишниками. Оказалось, что лишь один человек против того, чтобы его ребенок выбрал профессию IT-специалиста. Его вывод: айтишниками придется стать всем, потому что ни в одной отрасли экономики не обойтись без цифровых инструментов. С одной стороны, быстро трансформируются профессии, которые были нецифровыми, с другой — появляются новые, которые казались несущественными.

Одной из наиболее востребованных в будущем он считает профессию оператора по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в настоящее время в США около 580 тысяч человек имеют сертификат на право коммерческой эксплуатации БПЛА, тогда как в России в десятки раз меньше.

— Вопрос — пойдем ли мы по этому пути? Ответ очевиден. Даже в догоняющей модели у нас будет в ближайшее время порядка 1 млн людей, которые будут управлять БПЛА в разных отраслях, — предрек Уразов.

Он назвал другую популярную категорию работников цифровой экономики: «В кого мы сейчас переучиваем безработных? Прежде всего в менеджеров маркетплейсов». Казалось бы, рядовая техническая профессия, но таких менеджеров выпускается все больше, и они смогут очень хорошо зарабатывать в перспективе.

Своеобразный гайд по новым профессиям, которые появляются в цифровой экономике, провел гендиректор Агентства развития навыков и профессий Роберт Уразов.

Оборотной стороной перехода к цифровой экономике станет риск утечки критически важных данных из компании. По мнению спикера, чем выше будет профессиональный уровень наемного работника, тем выше вероятность его переманивания конкурентами — вместе с ценной коммерческой информацией.

— Это лечится тяжело, — предупредил Уразов. И дал совет, как избежать негативных моментов. Он считает, что необходимо повышать мотивацию высокопрофессиональных IT-специалистов, вовлекая их в решение глобальных задач.

Из каждой третьей компании уехали в релокацию

О том, как волна релокации прокатилась по IT-индустрии и как после нее изменился спрос на айтишников, рассказал GR-директор компании Headhunter Виталий Терентьев. Специально к этому форуму федеральная рекрутинговая компания подготовила исследование на эту тему. Опрос специалистов проходил этим летом, в нем приняло участие около 300 человек, среди которых представители крупного и среднего бизнеса. Международные санкции, ограничения доступа к технологиям и поставкам «железа» сильно трансформировали планы по найму специалистов для разработки IT-продуктов и решений. Виталий Терентьев сообщил, что 33% компаний увеличили количество приема, 26% оставили на прежнем уровне, но абсолютное большинство нанимателей признали, что поиск подходящих специалистов осложнился.

О том, как волна релокации прокатилась по IT-индустрии и как после нее изменился спрос на айтишников, рассказал GR-директор компании Headhunter Виталий Терентьев.

— Несмотря на кризисы, дефицит этих кадров существует всегда, — отметил он. Основной фокус сосредоточен на найме аналитиков, веб-разработчиков и специалистов технической поддержки, так как компаниям приходится выводить новые продукты.

Почти треть компаний признали, что весной этого года их коснулась волна релокации. Но две трети компаний заявили об обратном. Основными местами релокации стали Грузия, США, Казахстан, а технический подбор работников был перенесен в другие страны. В первом полугодии наблюдался рост вакансий в Армении, Грузии и Казахстане. Чтобы удержать IT-специалистов в стране, треть российских компаний увеличили заработную плату более чем на 10%. Другая треть не стала поднимать зарплату, но и не понизила ее, а еще 10% компаний прибегли к разовым мотивационным выплатам. «Рынок труда в IT-cфере — это битва за таланты», — резюмировал Виталий Терентьев.