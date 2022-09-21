В Казани суд вернул прокурорам дело о взрыве на газохранилище со ссылкой на «вину иных лиц»

Сегодня Московский райсуд Казани отказался повторно рассматривать уголовное дело о техногенной аварии на газонаполнительной станции, где в июне 2020 года погиб человек и двое пострадали. Судья Дмитрий Игонин постановил — вернуть материалы дела прокурору Татарстана для устранения процессуальных нарушений.



Такое решение было вынесено по ходатайству защиты, сообщил «Реальному времени» адвокат обвиняемого Дмитрий Хомич из команды бюро «А2К». Суд согласился, что при составлении обвинительного заключения в отношении мастера цеха станции «Газпром сжиженный газ» Олега Карезина были допущены «нарушения закона, которые исключают возможность постановления судом приговора, или вынесения иного решения», а это в свою очередь нарушило право подсудимого на защиту.

Напомним, в январе 2022 года Московский райсуд Казани приговорил мастера цеха Карезина к 2 годам лишения свободы условно, признав виновным в нарушении требований промышленной безопасности с тяжкими последствиями в виде гибели человека, двух раненых и ущерба для предприятия в 2,4 млн рублей (первоначально называлась цифра в 110 млн). В мае этот приговор был отменен Верховным судом республики, а дело направлено на пересмотр.

В судах двух инстанций обвиняемый и его адвокат Дмитрий Хомич просили об оправдании. Они указывали — причиной взрыва стала искра, которую вызвало использование запрещенного на таких объектах электрооборудования без спецзащиты, а также иные нарушения промышленной безопасности при эксплуатации отдельной цистерны с неисправной запорной арматурой и оборудования станции, за которые три руководителя ООО в апреле-мае 2021 года были наказаны административными штрафами по 50 тысяч рублей.



Речь о руководителе службы промышленной безопасности, охраны труда и экологии Любови Фурштатовой (в судах ей удалось добиться лишь снижения штрафа до 40 тысяч), начальнике газонаполнительной станции Рустаме Арысланове, начальнике службы приема, слива, хранения и отпуска сжиженного газа Фарита Губкина, а также теперь уже бывшем заместителе гендиректора — главном инженере Альфике Хасанове.

Согласно постановлению Московского райсуда, в материалах административных дел вышеназванных лиц прямо говорится о допущенных ими нарушениях требований промбезопасности, что состоят в причинно-следственной связи с аварией и ее тяжкими последствиями. «Установление вины других лиц имеет существенное значение для дела и влияет на его исход и обоснованность приговора. Эти обстоятельства должны быть отражены в обвинительном заключении», — указал федеральный судья Дмитрий Игонин.

Также в тексте постановления указано на отсутствие описания причинной связи между действиями Карезина и использованием на предприятии ненадлежащего электрооборудования, а также его действиями и причиной возникновения искры, в результате которой произошло возгорание и взрыв.

«Не каждый разлив газа ведет к взрыву. В данном случае оборудование не было защищено должным образом и уже установлено — по чьей вине это произошло. Однако в рамках уголовного дела никаких процессуальных решений по наказанным руководителям не выносилось. Следствие просто проигнорировало данные обстоятельства и назначило ответственным одного Карезина»,

Ирина Плотникова