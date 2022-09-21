В Татарстане прокуратура требует возобновить дело о смерти 529 собак

Фото: realnoevremya.ru/ Василий Иванов

Как стало известно «Реальному времени», вчера прокуратура Мамадышского района отменила постановление райотдела полиции о приостановке расследования дела об умерщвлении 529 собак.



Дело возбуждалось в январе 2019 года по факту незаконного использования препарата «Адилин-супер», вызывающего мучительную смерть животных от удушья. По версии силовиков, препарат применялся исполнителями муниципального контракта, который массового убийства животных не предусматривал — только отлов, помещение в питомник, стерилизацию, вакцинацию и выпуск в среду обитания.

Несмотря на то, что исполнитель контракта — ИП Лялина — был известен силовикам, за год расследования мамадышские полицейские так и не нашли лицо, подлежащее привлечению к ответственности в качестве подозреваемого-обвиняемого. И в январе 2020-го приостановили производство по делу.

Вчера прокуроры признали данное решение незаконным. Теперь требуют возобновить расследование, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Тем временем в Татарстане вступил в силу приговор по делу о заказном убийстве собаки. Подробности — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Ирина Плотникова