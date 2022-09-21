Мобилизовать в первую очередь могут солдат, старшин, прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Мобилизация может коснуться в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в среду в интервью «Интерфаксу».



— У нас есть три разряда военнообязанных. Первый — это солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет, видимо в первую очередь речь будет идти о них, — прокомментировал он.

Мобилизация будет распространяться в первую очередь на резервистов, имеющих современные специальности. Картаполов подчеркнул, что «Министерству обороны виднее, какие специальности будут мобилизованы»:

— Я могу только предположить, что в первую очередь будут призываться имеющие современные специальности, такие как операторы беспилотных летательных аппаратов, специалисты-разведчики, связисты.

Фото: mil.ru (архив)

Сегодня член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, эта категория призывается при полной мобилизации. Он подчеркивал, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки.

Секретарь СПЧ Александр Точенов заявил, что ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не будут.

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Маргарита Головатенко