Представитель Кремля: решения об изменении статуса СВО и введении военного положения не принимались

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

После объявления в России всеобщей мобилизации не принимались никакие решения об изменении статуса специальной военной операции (СВО) и о введении военного положения, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.



— Никаких решений на этот счет не было, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Он опубликован на сайте Кремля. «Реальное время» приводит его текст полностью. Частичная мобилизация в России объявлена с сегодняшнего дня.

Главам регионов России поручили обеспечить призыв на службу по мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа.

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Маргарита Головатенко