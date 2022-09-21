СПЧ: запрет на выезд с места жительства при частичной мобилизации действует при получении повестки

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки, об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов «РИА Новости».

Сегодня Кабанов заявил, что граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, эта категория призывается при полной мобилизации. Также секретарь СПЧ Александр Точенов заявил, что ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не будут.



Фото: president-sovet.ru

Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». «Реальное время» приводит его текст полностью.

Частичная мобилизация в России объявлена с сегодняшнего дня. Главам регионов России поручили обеспечить призыв на службу по мобилизации.

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Маргарита Головатенко