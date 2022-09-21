Новости общества

12:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СПЧ: запрет на выезд с места жительства при частичной мобилизации действует при получении повестки

11:36, 21.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
СПЧ: запрет на выезд с места жительства при частичной мобилизации действует при получении повестки
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки, об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов «РИА Новости».

Сегодня Кабанов заявил, что граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, эта категория призывается при полной мобилизации. Также секретарь СПЧ Александр Точенов заявил, что ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не будут.

Фото: president-sovet.ru

Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». «Реальное время» приводит его текст полностью.

Частичная мобилизация в России объявлена с сегодняшнего дня. Главам регионов России поручили обеспечить призыв на службу по мобилизации.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также