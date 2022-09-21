Отопительный сезон в Казани стартует 26 сентября

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Отопительный сезон в Казани стартует 26 сентября. Изначально планировалось начать его 20 сентября, но дату сдвинули из-за теплой погоды.

Постановление о подаче тепла в жилые дома столицы Татарстана с 26 сентября уже подписано в исполкоме города. На сегодняшний день теплом обеспечены 155 школ, 341 детский сад и 23 объекта здравоохранения, сообщили в мэрии Казани.

Администрациям районов, структурным подразделениям исполкома Казани и теплоснабжающим организациям поручено в течение двух недель завершить регулировку режимов центрального теплоснабжения.



Напомним, 15 сентября власти города объявили, что старт отопительного сезона запланирован на 20 сентября. На тот момент к нему подготовили 98,6% жилого фонда столицы Татарстана, или более 5,8 тыс. многоквартирных домов.

Фото: realnoevremya.ru

Однако 20 сентября стало известно, что старт отопительного сезона отложен из-за достаточно теплой погоды.

— Отопление включают при достижении конкретной температуры: ниже +8 градусов на протяжении 5 дней. Этот норматив определен на федеральном уровне, работы проводят в соответствии с правилами. В настоящий момент среднесуточная температура остается гораздо более высокой, — сообщили «Реальному времени» в мэрии Казани накануне.



По данным Минстроя Татарстана на 20 сентября, решение о начале отопительного сезона приняли 37 муниципальных образований республики. Первым стал Черемшанский район — подачу тепла там начали 8 сентября.



В регионе к отопительному сезону по состоянию на 20 сентября полностью подготовлены объекты здравоохранения, образования и соцзащиты. Почти полностью — на 99,9% — подготовлены объекты культуры. Объекты спорта готовы на 99,2%, а молодежные объекты — на 98,1%.



К 20 сентября в Татарстане тепло подано в 62,2% детских садов, на 57,9% объектов здравоохранения, в 54,3% общеобразовательных учреждений, на 42,4% объектов социальной защиты, 27,6% объектов культуры, 23,6% объектов жилищного фонда и 22,9% объектов спорта и молодежи.

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Татьяна Демина