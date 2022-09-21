Кто отравляет воздух в Левченко?

Жители поселка пожаловались на гарь и химические запахи, после чего предприниматель вынужден был съехать с производственной площадки

Фото: скриншот видео от жителей Левченко

В редакцию «Реального времени» обратились обеспокоенные жители казанского поселка Левченко с жалобами на грязный воздух. Примерно раз в неделю по утрам они ощущают удушливые химические запахи, а по вечерам — стойкий запах гари. Источником загрязнения многие считают выбросы с местных предприятий. На проблему население жалуется уже в течение трех с половиной лет, но обращения в надзорные органы не приносят результата. После недавнего инцидента с выбросом густого черного дыма управляющий производственной базой Илья Шамрицкий сам вызвался встретиться с местными жителями, чтобы объяснить, кто на самом деле отравляет воздух. «Обещаю, чистое небо над головой увидим до конца сентября», — заявил он в присутствии журналистов нашего издания.

«Вот такое безобразие здесь творится»



На самом деле обещание положить конец производственным выбросам в Левченко было спровоцировано отчаянными действиями смельчаков. Корреспонденту «Реального времени» местные жители скинули видеоролик, который запечатлел черные густые клубы дыма из производственной трубы в поселке в непосредственной близости от жилых домов.

Складывается впечатление, что происходящее на экране — самое настоящее экологическое ЧП, кадры шокируют, а по словам местных жителей, такую картину они наблюдают нередко. Голос за кадром объясняет, что на видео запечатлена территория бывшей плодоовощной базы в поселке Левченко.

— Вот такое безобразие здесь творится, — говорит автор ролика.

«Реальное время» обратилось за комментариями к управляющей компании производственной базы в Левченко. На запрос издания в тот же день откликнулось руководство аффилированных между собой компаний «Аквахим» и «Татсорб», являющихся одними из крупных собственников территории бывшей плодоовощной базы. Сейчас она представляет собой производственный парк, где работает около 18 компаний-собственников участков.

Чья труба дымит?

Гендиректор и совладелец двух компаний «Аквахим» и «Татсорб» Илья Шамрицкий без колебаний признал в присланном видеосюжете «свою» дымящую трубу. Но, по его словам, причин для беспокойства нет — на видео зафиксирован обычный производственный выброс пара, содержащего мелкодисперсную угольную пыль. Именно из-за присутствия этих частичек угля пар окрасился в черный цвет.

Как заверил Илья Шамрицкий, выброс не представляет опасности для здоровья людей, так как не содержат вредных веществ («в производстве не применяется ни солярка, ни бензин, ни азот, ни фреон»).

— То, что вы наблюдаете в виде черного облака, на самом деле выход дыма с присутствием в нем мелкой фракции угля. По сути, это мельчайшая фракция пыли, которая растворяется под давлением при высокой температуре, — объяснял предприниматель.

По его словам, эта пыль не имеет запаха. Но понимая, что жители воспримут его слова как пустые отговорки, Шамрицкий решил встретиться с населением лично и в присутствии корреспондентов «Реального времени» прокомментировал, почему «такое безобразие здесь творится».



Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Кто воняет?

Непосредственное живое общение проходило на производственной базе и длилось почти два часа. Казалось, хозяин трубы хочет непосредственно от каждого узнать, с чем ассоциируется зловоние, в котором жители опрометчиво подозревают его злосчастную трубу. Он объяснил, что сам является жертвой глупого положения, так как после каждого инцидента с выбросом жители жалуются только на него. Ведь он единственный на производственной базе, у кого есть выхлопная труба. По этой причине его автоматически считают причастным к загрязнению воздуха в поселке.

В то время как настоящим источником загрязнения, по его словам, является другой бизнесмен, который работает с химией в ночное время. Но он устал вместо него постоянно защищаться от надзорных экологических ведомств, которые не могут не реагировать на жалобы жителей, но и не находят нарушений природоохранного законодательства. Чтобы положить конец этой чехарде, он хотел бы внести ясность и вместе с жителями разобраться в ситуации, объяснил он цель встречи.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Приступ удушья», или Кто жалуется

«Первый приступ удушья случился 3,5 года назад. Никогда не было так, чтобы не могла встать и не пойти на работу», — рассказала жительница поселка Гузель Х. Ее квартира находится на самом верхнем 9-м этаже нового жилого дома по ул. Ютазинской, 6б, корпус 1. Высотка — в непосредственной близости от производственной базы Левченко.

— Сначала подумала, что давление скачет, хотя никогда не было. В тот день я чувствовала слабость, усталость, не могла крепко спать. Потом поняла, что просто отравилась. Балконная дверь на всю ночь осталась открытой, а в самой квартире за это время скопился запах гари, — сообщила она.

С тех пор женщина остерегается открывать окна в ночное время. «После этого не оставляю балкон открытым на ночь, сплю с закрытыми окнами и дверьми. А рано утром, прежде чем их открывать, слушаю запахи на балконе, и, только потом, если воздух кажется свежим, открываю окна», — призналась она.

Источник происхождения неприятных запахов ей неизвестен: «Я не связываю (появление) запахов с трубой, но хочу узнать, откуда они возникают. Источник мне неясен. Но поскольку есть труба и есть дым, то, наверное, свежего воздуха это не увеличивает», — дипломатично предположила она. По ее словам, запах гари «накатывает» раз в месяц или «когда ветер дует в нашу сторону».

Жалобы на химические запахи в Левченко пишут в основном жители новостроек по улице Ютазинской, 6. По этому адресу находятся три новых жилых дома, которые изначально строились по муниципальной программе «Жилье — горожанам». Обладательница квартиры Гузель Х. переехала сюда несколько лет назад из Советского района Казани.

— Может, вы просто не привыкли к запахам в поселке Левченко, который находится недалеко от химических предприятий? — спросили у нее представители компаний «Аквахим» и «Татсорб».

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Когда запах начинает распространяться, бежим закрывать окна»

Постоянная жительница поселка Левченко Лилия отвергла эту гипотезу. Многодетная мама живет в индивидуальном частном доме несколько десятилетий. По ее словам, стойкие тяжелые запахи появились три с половиной года назад, а до этого воздух был свежим и легким. «Это тяжелый устойчивый запах, который трудно даже сравнить с известными химическими веществами. Невозможно дышать. Это точно не ацетон. Он держится очень долго, мы ощущаем его вечером», — описала она.

По ее словам, когда запах начинает распространяться по поселку, жители бегут закрывать окна. И чаще всего он начинает ощущаться по вечерам. Кстати, пока проходила встреча, густого черного дыма из трубы предприятия не наблюдалось.

С какой периодичностью происходят неизвестные выбросы, жители назвать затруднились. Еще две девушки подтвердили, что тоже ощущают неприятные запахи. Одна из них согласилась с тем, что это бывает по вечерам. Ее подруга отметила, что чувствует запах гари «примерно раз в неделю». На вопрос об ухудшении самочувствия участники встречи не смогли ответить однозначно, так как сразу плотно закрывают окна. «Мы же понимаем, что если запах начался, то надо закрыть окна и не выходить на улицу», — пояснила Лилия.

Пока проходила встреча, густого черного дыма из трубы предприятия не наблюдалось. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Черная пыль больше не будет разлетаться»

— Дорогие соседи, — взял ответное слово Илья Шамрицкий. — Я являюсь соучредителем компании ООО «Татсорб» (это сокращенное название «Поволжский завод сорбентов», — прим. ред.), которое занимается производством, и одновременно осуществляю управление всеми общими вопросами на всей территории базы. Предприятие установило трубу и ввело ее в эксплуатацию только год назад. Согласно программе экологического производственного контроля, предприятие регулярно проводит замеры по выбросам вредных веществ в атмосферный воздух (по периметру установлено четыре прибора по контролю за состоянием воздуха).

По словам сотрудников предприятия, превышений ПДК не выявлено, следовательно выбросы не представляют угрозы для жителей. Говоря об инциденте с черным дымом, он повторил, что в нем присутствует мелкая фракция угля. Но он не производит тяжелого запаха, на который жалуются жители. «Это подобно мешку с мукой: если стряхнуть, то образуется облако пыли. Оно оседает на окружающие производственные навесы, но не производит запаха», — пояснил он. По его словам, выбросы пыли появились полгода назад, но в компании нашли техническое решение для их предотвращения. «Сейчас мы устанавливаем специальные «циклоны», которые будут улавливать пыль. Эти аппараты будут затягивать остатки, пыль не будет больше разлетаться», — заверил он. На эти цели потрачено 1 млн рублей.

Отметим, что «Татсорб», или ООО «Поволжский завод сорбентов» занимается выпуском угольных сорбентов для очистки воды, спирта, ликеро-водочных напитков, канализационных стоков. Ежемесячно выпускается 30 тонн. Предприятие относится к 3-й категории регионального надзора Минэкологии РТ. Ежегодная выручка около 200 млн рублей.

«Уехал, и слава богу»

Но больше всего жителей волновало другое: откуда же идут запахи и когда прекратятся? В последний раз жалоба от жителей поступила через «Народный контроль». Они указывали на выброс черного дыма с химическим запахом по ул. Рахимова, 63. «По данному адресу специалистами ЦТУ отобраны пробы атмосферного воздуха 06.09.2022 г., превышения ПДК не выявлены», — сообщили в Минэкологии РТ. «Если запах идет с территории «Аквахима», ну куда человек должен идти? И тут еще пламя такое», — заголосили жительницы Левченко.

Илья Шамрицкий не стал возражать. В продолжение разговора он сообщил, что появление сильных запахов связано с приходом на базу компании, которая обосновалась здесь три года назад. Ее владелец (фамилия не называлась) купил часть здания и организовал в нем некое химическое производство. Причем на него жаловались остальные предприниматели: «Мы долго с ним боролись. Но в один прекрасный день из-за этого сильного едкого запаха на моем участке люди отказались разгружать товар. Тогда мы поставили ультиматум: либо ты уезжаешь отсюда, либо останавливаешь производство. Он согласился перевести производство на ночное время», — рассказал Илья Шамрицкий.

Далее он сообщил, что «вонючий» бизнесмен съехал две недели назад. «Мы знали о том, что он собирается переехать на другую производственную площадку, потому что его стали «давить» со всех сторон. Но больше мы его здесь не увидим. По большому счету, запаха здесь быть больше не должно», — заявил он.

Уехавшая компания была последним проблемным собственником. «Мы тяжело с ним расставались, — рассказывал он. — Он был собственником небольшого цеха в 80 кв. м. Просто так и не выгнать. Но вонь шла такая, что мы сами рыдали и требовали изменить технологию. В итоге он перешел на работу в ночное время». В результате соседи по производству не страдали, но зато мучаются жители окрестных домов.

Фото: yandex.ru/maps

«Поживем — увидим»

Илья Шамрицкий пообещал встать на защиту интересов жителей поселка Левченко. «Мы здесь давно работаем и планируем оставаться надолго. В штате моей компании каждый третий работник — житель Левченко. Мне, как руководителю, нет смысла сидеть на пороховой бочке. До сих пор к нам не было вопросов. Недавно выделили бюджет в 300 тысяч рублей и посадили рябину. Единственное — надо закончить вопрос с трубой. Мы приведем все в порядок», — заверил он. Ожидается, что до конца сентября «циклоны» будут смонтированы и тяжелых запахов больше быть не должно. Впрочем, жители отнеслись к этим словам с недоверием: «Поживем — увидим, — отреагировали они. — Зимой снег в лесу за забором весь черный. Погулять в лес выходим подышать — вся обувь черная! Люди с домашними животными выходят в лес гулять, у собачек лапы черные!!! Видимо, в темное время суток начинают сжигать и дымить, чтобы не видно было дыма. Но в свете уличных фонарей видно, как дым ползет с базы в сторону поселка», — жалуются они.

P.S. Перед публикацией материала жители-участники встречи попросили не называть их фамилии. Дело в том, что некоторые из них трудятся на тех самых малых предприятиях в Левченко, которые и «подозреваются» в распространении тяжелых ароматов, и не хотят конфликтов с руководством. А жалобы в надзорные природоохранные органы они направляют через республиканский портал «Народный контроль» с указанием личных персональных данных, но они остаются неизвестными для предприятий и компаний, на которые жалуются граждане. Именно по этой причине портал пользуется популярностью, так как гарантирует людям безопасность.