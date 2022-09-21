Государственные сайты Татарстана оказались недоступны

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров (архив)

Ряд государственных сайтов Татарстана оказался недоступен во время выступлений президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу касательно вопроса всеобщей мобилизации в стране.

Сейчас не работают сайты Госсовета республики и tatarstan.ru, а также сайт Военного комиссариата Татарстана.

На горячей линии не могут дать ответа на вопрос мобилизации. «Реальному времени» сообщили, что нужно обращаться в отдел военного комиссариата, в котором гражданин стоит на учете.

В России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация. Указ президента страны уже подписан.



Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, — гласит второй пункт указа президента.

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Маргарита Головатенко