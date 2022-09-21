Военный комиссар Татарстана подписал приказ «Об объявлении мобилизации»

Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ «Об объявлении мобилизации». Частичная мобилизация действует на территории республики с 9:00 21 сентября.

— Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Республики Татарстан, имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки военных комиссариатов муниципальных образований, явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках, а в случае неполучения персональных повесток прибыть в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, — говорится в документе.

Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории республики, нужно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, а при невозможности — в военный комиссариат по месту состояния на воинском учете.

Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы района (города) временно запрещается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Руководители организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности должны освободить призываемых граждан от работы и службы, произвести с ними полный расчет, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку в сроки и на пункты, указанные в мобилизационных предписаниях или в персональных повестках.

Как сообщила сегодня руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, задачи, поставленные перед Татарстаном по частичной мобилизации, будут выполнены в намеченные сроки. Указ о проведении частичной мобилизации президентом Татарстана уже принят к исполнению. Всем службам дали соответствующие поручения для организации работы.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в РФ». Главам регионов cтраны поручили обеспечить призыв на службу по мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа. В ходе мобилизации призовут 300 тысяч резервистов.



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Татьяна Леухина