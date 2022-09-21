В Татарстане воспитатель ударила на прогулке 2-летнюю девочку — возбуждено уголовное дело

В Татарстане возбуждено уголовное дело после того, как в Камских Полянах воспитатель ударила 2-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Сообщение об инциденте в одном из детских садов появилось в СМИ. По данному факту следственные органы СК России по Татарстану провели доследственную проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Следствие установило, что описываемые события имели место 20 сентября. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Нижнекамская городская прокуратура уже начала проверять информацию об инциденте в детском саду в Камских Полянах.

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Татьяна Леухина