Kazan Digital Week: Как проходит главный цифровой форум года в Татарстане
В выставочном центре Kazan Expo открылась Kazan Digital Week
Сегодня началась работа крупнейшего в республике форума, посвященного цифровизации и высоким технологиям, — открылась Kazan Digital Week. Обширная деловая программа включает более сотни мероприятий, это рекорд для выставочной площадки Kazan Expo. Свои идеи представляют на выставке более полусотни экспонентов, параллельно идут первые в мире Игры будущего (проходящие в фиджитал-формате) и чемпионат по цифровым профессиям Digital Skills. На мероприятии работает выездная редакция «Реального времени».
Рифкат Минниханов, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения»
Айдар Гузаиров, генеральный директор ГК Innostage
Айрат Нурутдинов, генеральный директор ПАО «Таттелеком»
Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты РТ
Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра РТ
Ренат Халимов, генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис»
Нияз Халиуллин, генеральный директор АО «Республиканский информационно-вычислительный центр» (РИВЦ)
Александр Борисов, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»
Вадим Шитов, основатель и CEO «Связь Group»
Игорь Астафьев, первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо»
Игорь Столяров, руководитель проекта «Игры Будущего» (фиджитал-игры)
Тимур Шипунов, руководитель направления развития биометрии группы компаний Ак Барс Банк
Радмир Беляев, глава Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
Тимур Алибаев, и.о. ректора КНИТУ-КАИ
Антон Кузьмин, руководитель Центра предотвращения киберугроз CyberArt ГК Innostage
Дмитрий Харитонов, генеральный директор Группы «Иннотех»
комментарии
Вроде уходить от англицизмов собирались?