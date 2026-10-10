53% россиян принимают обезболивающие ежемесячно или чаще

Абсолютным триггером для приема препаратов остается головная боль (66% респондентов)

Фото: Людмила Губаева

Почти каждый второй россиянин (53%) использует обезболивающие препараты ежемесячно или чаще. Такие данные публикуют аналитики исследования «Барометр отношения россиян к своему здоровью», проведенного аналитическим центром «НАФИ» по заказу группы компаний «НИЖФАРМ». Опрос проводился в апреле 2026 года среди 2 400 жителей городов с населением от 100 тысяч человек.

Абсолютным триггером для приема препаратов остается головная боль (66% респондентов), на втором месте — зубная боль (56%). Далее следуют боли в спине (31%), суставах (27%), симптомы простуды (26%) и мышечная боль (20%).

Женщины чаще страдают от головной боли (73% против 58% у мужчин), тогда как мужчины чаще прибегают к анальгетикам при мышечных болях (22% против 18%).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Среди респондентов старше 55 лет на первый план выходят хронические проблемы: 43% принимают обезболивающие при болях в спине, 41% — при болях в суставах. При этом 11% мужчин и 6% женщин заявили, что не принимают обезболивающие вовсе. 9% участников связывают прием препаратов с метеозависимостью.

Президент Российского общества по изучению боли Михаил Кукушкин отмечает, что при повторяющихся или длительных болевых синдромах необходимо обращаться к неврологу, а не просто купировать симптомы. Он также указывает на развитие комбинированной терапии, которая позволяет снизить частоту приема препаратов и нагрузку на ЖКТ и печень.

Зульфат Шафигуллин