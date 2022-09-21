Путин о шантаже ядерным оружием: роза ветров может развернуться в их сторону

Президент Владимир Путин предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием: роза ветров может развернуться в их сторону.

— А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону, — сказал Путин в обращении.

В России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация. Об этом объявил президент страны Владимир Путин.

По его словам, указ уже подписан. Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня.

— Речь пойдет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России, о поддержке стремления и воли наших соотечественников самим определять свое будущее и об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство, а для этого пытаются блокировать, подавить любые суверенные самостоятельные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои псевдоценности, — заявил глава государства.

Призыву на военную службу будут подлежать только граждане России, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил страны, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Напомним, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о незамедлительном признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Утром 24 февраля глава государства сообщил о начале специальной военной операции:

— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.

Луганская и Донецкая народные республики неоднократно говорили о желании войти в состав России. Их главы — Леонид Пасечник и Денис Пушилин — приняли решение о проведении референдумов по этому вопросу. Они пройдут 23—27 сентября. Вместе с ДНР и ЛНР о планах провести референдум о вхождении в состав России объявили Херсонская и Запорожская области.

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Максим Кокунин