Центробанк рекомендовал банкам дать кредитные каникулы мобилизованным россиянам

Банкам и микрофинансовым организациям рекомендовали дать кредитные каникулы гражданам, которые попали под частичную мобилизацию. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

— Граждане, мобилизованные в соответствии с указом президента Российской Федерации, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации, — заявил Центробанк.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Банкам и МФО рекомендовали не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья и не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.

Кроме того, кредитные каникулы также будут предоставлять близким родственникам заемщиков, попавших под частичную мобилизацию, если они находятся у них на иждивении.

Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена с сегодняшнего дня. Главам регионов России поручили обеспечить призыв на службу по мобилизации.

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Татьяна Леухина