В Татарстане в дни референдумов в ДНР и ЛНР организуют работу избирательных участков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в дни референдумов, которые в этом месяце пройду в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, организуют работу избирательных участков. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев

По его словам, избирательные участки будут работать в Казани на базе КЦ «Сайдаш», в Набережных Челнах — в «Роднике» и в Альметьевске — в ДК «Нефтьче».

— У всех граждан, которые были вынуждены уехать с территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, должна быть возможность проголосовать, и мы окажем необходимое содействие, — сказал Андрей Кондратьев.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Луганская и Донецкая народные республики неоднократно говорили о желании войти в состав России. Их главы — Леонид Пасечник и Денис Пушилин — приняли решение о проведении референдумов по этому вопросу. Они пройдут 23—27 сентября. Вместе с ДНР и ЛНР о планах провести референдум о вхождении в состав России объявили Херсонская и Запорожская области.



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Татьяна Демина