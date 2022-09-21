Правительство в кратчайшие сроки определит, кто получит отсрочку от частичной мобилизации

Правительство в кратчайшие сроки определит, кто получит отсрочку от частичной мобилизации, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



По его словам, решение об объявлении частичной мобилизации было принято из-за столкновения России на Украине с военным потенциалом всей НАТО и ряда других недружественных стран:

— О том, как изменились условия в ходе специальной военной операции, рассказал в своем выступлении президент Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что фактически мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран.

Мобилизация может коснуться в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет, заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в среду.



Сегодня член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, эта категория призывается при полной мобилизации. Он подчеркнул, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки.

Секретарь СПЧ Александр Точенов заявил, что ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не будут.

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Маргарита Головатенко