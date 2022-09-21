В трех управляющих компаниях Набережных Челнов прошли кадровые перестановки
Как стало известно «Реальному времени», на прошлой неделе сразу в трех управляющих компаниях Набережных Челнов произошли изменения в руководстве.
МУП «УК «Центральный» возглавила Чулпан Аглямова, которая с 2015 по 2020 год руководила УК «Автозаводский». Последний возглавил предыдущий директор «Центрального» Салават Ситдиков. Вместе с этим Николай Осадчий выкупил 100% доли в уставном капитале ООО «Жилфонд» — еще в конце августа из руководства компании ушел Тахир Гусамов, доля которого и досталась Осадчему.
Часто попадает в оперативные хроники
Согласно информации с официального сайта МУП «УК «Центральный», в распоряжении управляющей компании находится 13 домов, в которых суммарно 1815 квартир. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», с 2018 по 2021 год выручка компании выросла с 38,5 до 51,6 миллиона рублей. Чистая прибыль при этом в 2018 году составляла 882 тысячи, но уже на следующий год резко упала до 90 тысяч, а по итогам прошлого года компания отчиталась о выручке всего в 11 тысяч.
Положительные финансовые показатели тем не менее не мешают МУП «УК «Центральный» попадать в оперативные сводки. Так, например, в 2017 году ФАС нашла нарушения антимонопольного законодательства и потребовала ликвидировать управляющую компанию. В администрации Набережных Челнов с этим не согласились и заявили, что МУП зарегистрировано в соответствии с законом и имеет лицензию на управление многоквартирными домами.
Кроме того, в 2018 году уже экс-директор УК Ильшат Гилязиев, который возглавлял «Центральный» с 2015 по 2018 год, стал подозреваемым в уголовном преступлении. По версии управления по борьбе с коррупцией, он заключил договор с индивидуальным предпринимателем Раисом Беляевым на организацию круглосуточной вахты, на деле же этим занимались сами жильцы дома. Также оперативники выяснили, что Гилязиев начислял завышенную заработную плату. Ущерб от его действий оценили в полмиллиона рублей.
Рокировка «Центрального» и «Автозаводского»
После Гилязиева в «Центральном» сменились еще два директора. Одним из них с июля 2018 по февраль 2021 года был Ильдар Гайнуллин. Он в прошлом году возглавил управление ЖКХ Набережных Челнов. Следующим директором «Центрального» стал Салават Ситдиков. На этом посту он пробыл до сентября этого года и ушел на аналогичную должность в УК «Автозаводский». Напомним, в феврале этого года мэр Челнов Наиль Магдеев приводил эту управляющую компанию в качестве примера, где из-за ошибки оператора местные жители получили завышенные платежки за январь. Тогда Магдеев поручил реагировать на каждое обращение по начислениям платы за отопление.
Теперь «Центральный» возглавляет Чулпан Аглямова, которая также руководила УК «Автозаводский» с 2015 по 2020 год. За то время, пока она находилась на этом посту, контрольно-счетная палата Набережных Челнов выявила в управляющей компании факты неэффективного использования муниципального имущества, завышение стоимости ремонта жилого фонда, а также нарушение порядка установки тарифов на дополнительные услуги.
Также при руководстве Аглямовой «Автозаводский» попал в список из 12 управляющих компаний Набережных Челнов, которые задолжали за предоставление коммунальных услуг около 200 миллионов рублей. Из них 90 миллионов за тепловую энергию, 96 миллионов — за водоснабжение и водоотведение, 14 миллионов — за электроснабжение. К слову, «Центрального» в списке должников не оказалось.
Из «Жилфонда» ушел главный учредитель
В середине августа этого года из другой управляющей компании Набережных Челнов — ООО «Жилфонд» — ушел главный учредитель Тахир Гусамов. В его собственности были 94,44% уставного капитала УК. В течение месяца его доля была нераспределенной, но на прошлой неделе ее выкупил второй соучредитель «Жилфонда» Николай Осадчий. Теперь он является единственным учредителем компании.
По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2017 года ООО «Жилфонд» был ответчиком в 8 судебных процессах, по которым с компании пытались взыскать в общей сложности 372,6 тысячи рублей. Полностью удовлетворенным, правда, оказался всего один из них — на 4 700 рублей от отделения Пенсионного фонда по Татарстану. Это был штраф за несвоевременное предоставление сведений о застрахованных лицах.
Частично удовлетворенными оказались еще 4 иска. Одним из истцов был индивидуальный предприниматель из Нижнекамска Сергей Шорхин, который в 2017 году пытался взыскать с «Жилфонда» более 100 тысяч рублей по неустойке и задолженности по нескольким договорам подряда. Иск предпринимателя удовлетворили частично, в итоге «Жилфонд» обязали выплатить немногим меньше изначально требуемой суммы.
В этом году страховое акционерное общество «ВСК» пыталось взыскать с «Жилфонда» около 16 тысяч рублей убытков в рамках двух исков на 11,5 и 4,5 тысячи. В рамках первого разбирательства иск к «Жилфонду» оставили без удовлетворения, а в рамках второго с компании взыскали изначально требуемые 4,5 тысячи, а также 2 тысячи рублей госпошлины.
Миллиардная выручка
По данным базы «СПАРК-Интерфакс», общая суммарная выручка трех управляющих компаний — «Автозаводского», «Центрального» и «Жилфонда» — с 2017 по 2021 год превысила сумму в 1 миллард рублей. Рекордсменом в этом плане является «Жилфонд», который за последние пять лет стабильно показывал выручку в районе 80 миллионов рублей каждый год. Суммарно с 2017 года он заработал 395,874 миллиона.
Немногим меньше заработал УК «Автозаводский». С 2017 года его суммарная выручка составила почти 356 миллионов рублей. Рекордный показатель в 86,7 миллиона был достигнут в 2019 году.
УК «Центральный» за последние пять лет отчитался об общей выручке в 253,5 миллиона. Наибольший показатель был достигнут в 2017 году — 73 миллиона рублей. Зачем его выручка резко сократилась до 38,5 миллиона. Но к 2021 году, как сообщалось ранее, этот показатель вырос до 51,6 миллиона рублей.
Мизерная прибыль и убытки
Вместе с этим по итогам прошедших пяти лет суммарно три управляющие компании Набережных Челнов ушли в убыток на 167 тысяч рублей. Отрицательный вклад в этот показатель внес только «Жилфонд», когда ушел в минус на 3,6 миллиона рублей. По итогам остальных финансовых годов компании показывали хоть небольшую, но прибыль.
Так, не считая убыточно 2021 года, с 2017 по 2020 год ООО «Жилфонд» отчитался о суммарной прибыли в 701 тысячу рублей. Рекордным для компании стал 2017 год, когда она смогла заработать 225 тысяч.
«Центральный» с 2017 по 2021 год смог заработать 2,4 миллиона рублей. Правда, большая часть этой суммы приходится на 2017 и 2018 года, тогда как прибыль по итогам 2021 года составила всего 11 тысяч рублей. А, например, за год до этого компания отчиталась о прибыли в 97 тысяч.
«Автозаводский», наоборот, прибыль наращивает. С 2017 по 2021 год компания смогла поднять этот показатель с 2 до 143 тысяч рублей. В общей сложности «Автозаводский» за последние пять лет заработал 361 тысячу. Рекордным стал 2021 год с показателем чистой прибыли в 143 тысячи.
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