В трех управляющих компаниях Набережных Челнов прошли кадровые перестановки

Фото: Олег Тихонов

Как стало известно «Реальному времени», на прошлой неделе сразу в трех управляющих компаниях Набережных Челнов произошли изменения в руководстве.

МУП «УК «Центральный» возглавила Чулпан Аглямова, которая с 2015 по 2020 год руководила УК «Автозаводский». Последний возглавил предыдущий директор «Центрального» Салават Ситдиков. Вместе с этим Николай Осадчий выкупил 100% доли в уставном капитале ООО «Жилфонд» — еще в конце августа из руководства компании ушел Тахир Гусамов, доля которого и досталась Осадчему.

Часто попадает в оперативные хроники

Согласно информации с официального сайта МУП «УК «Центральный», в распоряжении управляющей компании находится 13 домов, в которых суммарно 1815 квартир. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», с 2018 по 2021 год выручка компании выросла с 38,5 до 51,6 миллиона рублей. Чистая прибыль при этом в 2018 году составляла 882 тысячи, но уже на следующий год резко упала до 90 тысяч, а по итогам прошлого года компания отчиталась о выручке всего в 11 тысяч.

Фото: realnoevremya.ru

Положительные финансовые показатели тем не менее не мешают МУП «УК «Центральный» попадать в оперативные сводки. Так, например, в 2017 году ФАС нашла нарушения антимонопольного законодательства и потребовала ликвидировать управляющую компанию. В администрации Набережных Челнов с этим не согласились и заявили, что МУП зарегистрировано в соответствии с законом и имеет лицензию на управление многоквартирными домами.

Кроме того, в 2018 году уже экс-директор УК Ильшат Гилязиев, который возглавлял «Центральный» с 2015 по 2018 год, стал подозреваемым в уголовном преступлении. По версии управления по борьбе с коррупцией, он заключил договор с индивидуальным предпринимателем Раисом Беляевым на организацию круглосуточной вахты, на деле же этим занимались сами жильцы дома. Также оперативники выяснили, что Гилязиев начислял завышенную заработную плату. Ущерб от его действий оценили в полмиллиона рублей.

Рокировка «Центрального» и «Автозаводского»

После Гилязиева в «Центральном» сменились еще два директора. Одним из них с июля 2018 по февраль 2021 года был Ильдар Гайнуллин. Он в прошлом году возглавил управление ЖКХ Набережных Челнов. Следующим директором «Центрального» стал Салават Ситдиков. На этом посту он пробыл до сентября этого года и ушел на аналогичную должность в УК «Автозаводский». Напомним, в феврале этого года мэр Челнов Наиль Магдеев приводил эту управляющую компанию в качестве примера, где из-за ошибки оператора местные жители получили завышенные платежки за январь. Тогда Магдеев поручил реагировать на каждое обращение по начислениям платы за отопление.

Ильдар Гайнуллин. Фото: nabchelny.ru

Теперь «Центральный» возглавляет Чулпан Аглямова, которая также руководила УК «Автозаводский» с 2015 по 2020 год. За то время, пока она находилась на этом посту, контрольно-счетная палата Набережных Челнов выявила в управляющей компании факты неэффективного использования муниципального имущества, завышение стоимости ремонта жилого фонда, а также нарушение порядка установки тарифов на дополнительные услуги.

Также при руководстве Аглямовой «Автозаводский» попал в список из 12 управляющих компаний Набережных Челнов, которые задолжали за предоставление коммунальных услуг около 200 миллионов рублей. Из них 90 миллионов за тепловую энергию, 96 миллионов — за водоснабжение и водоотведение, 14 миллионов — за электроснабжение. К слову, «Центрального» в списке должников не оказалось.

Из «Жилфонда» ушел главный учредитель

В середине августа этого года из другой управляющей компании Набережных Челнов — ООО «Жилфонд» — ушел главный учредитель Тахир Гусамов. В его собственности были 94,44% уставного капитала УК. В течение месяца его доля была нераспределенной, но на прошлой неделе ее выкупил второй соучредитель «Жилфонда» Николай Осадчий. Теперь он является единственным учредителем компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2017 года ООО «Жилфонд» был ответчиком в 8 судебных процессах, по которым с компании пытались взыскать в общей сложности 372,6 тысячи рублей. Полностью удовлетворенным, правда, оказался всего один из них — на 4 700 рублей от отделения Пенсионного фонда по Татарстану. Это был штраф за несвоевременное предоставление сведений о застрахованных лицах.

Фото: ukcentr15.ru

Частично удовлетворенными оказались еще 4 иска. Одним из истцов был индивидуальный предприниматель из Нижнекамска Сергей Шорхин, который в 2017 году пытался взыскать с «Жилфонда» более 100 тысяч рублей по неустойке и задолженности по нескольким договорам подряда. Иск предпринимателя удовлетворили частично, в итоге «Жилфонд» обязали выплатить немногим меньше изначально требуемой суммы.

В этом году страховое акционерное общество «ВСК» пыталось взыскать с «Жилфонда» около 16 тысяч рублей убытков в рамках двух исков на 11,5 и 4,5 тысячи. В рамках первого разбирательства иск к «Жилфонду» оставили без удовлетворения, а в рамках второго с компании взыскали изначально требуемые 4,5 тысячи, а также 2 тысячи рублей госпошлины.

Миллиардная выручка

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», общая суммарная выручка трех управляющих компаний — «Автозаводского», «Центрального» и «Жилфонда» — с 2017 по 2021 год превысила сумму в 1 миллард рублей. Рекордсменом в этом плане является «Жилфонд», который за последние пять лет стабильно показывал выручку в районе 80 миллионов рублей каждый год. Суммарно с 2017 года он заработал 395,874 миллиона.

Выручка управляющих компаний с 2017 по 2021 год. Подготовлено: «Реальное время» на основе данных базы «СПАР-Интерфакс»

Немногим меньше заработал УК «Автозаводский». С 2017 года его суммарная выручка составила почти 356 миллионов рублей. Рекордный показатель в 86,7 миллиона был достигнут в 2019 году.

УК «Центральный» за последние пять лет отчитался об общей выручке в 253,5 миллиона. Наибольший показатель был достигнут в 2017 году — 73 миллиона рублей. Зачем его выручка резко сократилась до 38,5 миллиона. Но к 2021 году, как сообщалось ранее, этот показатель вырос до 51,6 миллиона рублей.

Мизерная прибыль и убытки

Вместе с этим по итогам прошедших пяти лет суммарно три управляющие компании Набережных Челнов ушли в убыток на 167 тысяч рублей. Отрицательный вклад в этот показатель внес только «Жилфонд», когда ушел в минус на 3,6 миллиона рублей. По итогам остальных финансовых годов компании показывали хоть небольшую, но прибыль.

Так, не считая убыточно 2021 года, с 2017 по 2020 год ООО «Жилфонд» отчитался о суммарной прибыли в 701 тысячу рублей. Рекордным для компании стал 2017 год, когда она смогла заработать 225 тысяч.

Прибыль (убыток) управляющих компаний с 2017 по 2021 год. Подготовлено: «Реальное время» на основе данных базы «СПАР-Интерфакс»

«Центральный» с 2017 по 2021 год смог заработать 2,4 миллиона рублей. Правда, большая часть этой суммы приходится на 2017 и 2018 года, тогда как прибыль по итогам 2021 года составила всего 11 тысяч рублей. А, например, за год до этого компания отчиталась о прибыли в 97 тысяч.

«Автозаводский», наоборот, прибыль наращивает. С 2017 по 2021 год компания смогла поднять этот показатель с 2 до 143 тысяч рублей. В общей сложности «Автозаводский» за последние пять лет заработал 361 тысячу. Рекордным стал 2021 год с показателем чистой прибыли в 143 тысячи.

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Артем Гафаров