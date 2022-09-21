Владимир Путин: Россия поддержит референдумы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Россия поддержит референдумы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом объявил президент страны Владимир Путин.

Напомним, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о незамедлительном признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Утром 24 февраля глава государства сообщил о начале специальной военной операции:

— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.

Луганская и Донецкая народные республики неоднократно говорили о желании войти в состав России. Их главы — Леонид Пасечник и Денис Пушилин — приняли решение о проведении референдумов по этому вопросу. Они пройдут 23—27 сентября. Вместе с ДНР и ЛНР о планах провести референдум о вхождении в состав России объявили Херсонская и Запорожская области.

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Татьяна Демина