В Госдуму внесли законопроект об эксперименте по внедрению исламского банкинга — он пройдет в Татарстане

Законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в некоторых регионах России, в том числе и в Татарстане, внесен на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Мы согласовали документ о партнерских финансах — о проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах федерации… ЦБ и Минфин поддержал, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: kazansummit.ru

Проект исламского банкинга планируется запустить в Татарстане, Башкирии, Дагестане, Чечне и Ингушетии в 2023 году. Он предусматривает финансирование специальными организациями на условиях шариата — без процентов и сделок с опционами и фьючерсами. Законопроекты о партнерском финансировании Госдума рассмотрит осенью.



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Татьяна Леухина