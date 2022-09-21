СПЧ: граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы

Фото: Татьяна Мицук (архив)

Граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, эта категория призывается при полной мобилизации, об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов «РИА Новости».

Сегодня секретарь СПЧ Александр Точенов заявил, что ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не будут.

Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». «Реальное время» приводит его текст полностью.

Частичная мобилизация в России объявлена с сегодняшнего дня. Главам регионов России поручили обеспечить призыв на службу по мобилизации.



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Маргарита Головатенко