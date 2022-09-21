Ограниченно годных к службе не будут призывать

Фото: Максим Платонов

Ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не будут, об этом заявил «РИА Новости» секретарь СПЧ Александр Точенов.



Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Он опубликован на сейте Кремля. «Реальное время» приводит его текст полностью. Частичная мобилизация в России объявлена с сегодняшнего дня. Главам регионов России поручили обеспечить призыв на службу по мобилизации.

Фото: president-sovet.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с заявлениями после объявления о частичной мобилизации. Он заявил, что Россия воюет «не с Украиной, а с коллективным Западом», отчитался о потерях и объяснил, кто подлежит призыву.

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Маргарита Головатенко