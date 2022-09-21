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ГИБДД разрешит предъявлять права в электронном виде в тестовом режиме

13:18, 21.09.2022
ГИБДД разрешит предъявлять права в электронном виде в тестовом режиме
Фото: Илья Репин (архив)

ГИБДД разрешит водителям предъявлять права в электронном виде с 1 октября — удостоверение будет доступно в тестовом режиме в приложении «Госуслуги Авто», сообщил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников в ходе международного форума Kazan Digital Week.

Он отметил, что сейчас готовятся все необходимые поправки в ПДД, чтобы электронный документ в полной мере стал законным.

Фото: Илья Репин (архив)

Ранее Черников заявлял о планах ГИБДД совместно с Минцифрой до конца года доработать перевод водительского удостоверения в электронный вид. О том, что ведомство хочет реализовать проект по введению электронных водительских удостоверений, Черников говорил еще в 2019-м.

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Маргарита Головатенко
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