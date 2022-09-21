ГИБДД разрешит предъявлять права в электронном виде в тестовом режиме

Фото: Илья Репин (архив)

ГИБДД разрешит водителям предъявлять права в электронном виде с 1 октября — удостоверение будет доступно в тестовом режиме в приложении «Госуслуги Авто», сообщил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников в ходе международного форума Kazan Digital Week.



Он отметил, что сейчас готовятся все необходимые поправки в ПДД, чтобы электронный документ в полной мере стал законным.

Фото: Илья Репин (архив)

Ранее Черников заявлял о планах ГИБДД совместно с Минцифрой до конца года доработать перевод водительского удостоверения в электронный вид. О том, что ведомство хочет реализовать проект по введению электронных водительских удостоверений, Черников говорил еще в 2019-м.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко