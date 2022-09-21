Михаил Мишустин выступил с приветственным словом на Kazan Digital Week

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Уверен, что в ходе дискуссий будут выработаны предложения, которые помогут нашей ИТ-отрасли динамично развиваться», — такое заявление по видеосвязи сделал премьер-министр России Михаил Мишустин на международном форуме Kazan Digital Week.



Он напомнил, что российские власти утвердили несколько пакетов поддержки отечественной IT-отрасли. В стране предусмотрена помощь для бизнеса, который внедряет российские технологии, в том числе пилотные.

Еще одна задача — расширение кадровой базы для IT-отрасли, заявил Михаил Мишустин. В вузах увеличен прием на обучение по IT-специальностям, в некоторых вузах запущены цифровые кафедры.

Михаил Мишустин также напомнил о программе льготной ипотеки для занятых в сфере IT, ставка по ней не превышает 5%. Кроме того, IT-специалисты могут получить отсрочку от армии.

— Желаю всем участникам, партне­рам, гостям и организаторам форума плодотворного общения, новых науч­ных и деловых контактов. Успехов! — сказал Михаил Мишустин.

На Kazan Digital Week, который проходит как офлайн, так и онлайн, с 21 по 24 сентября проведут более 100 мероприятий по десяти направлениям — круглые столы, тематические секции и так далее. В форуме примут участие большое количество спикеров. Зарегистрировано более 13 тысяч участников из 32 стран.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мероприятии принимают участие президента Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин и другие высокопоставленные лица.

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Татьяна Демина