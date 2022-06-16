Итоги дня: «Игры будущего» в Казани, второй день ПМЭФ, лидеры старой Европы в Киеве
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 16 июня:
- Казань примет новый международный турнир — первые в истории «Игр будущего — 2024». Соревнования продлятся девять дней и пройдут в 15 дисциплинах. В них примут участие более 1 тысячи человек. Ожидаемое количество просмотров на стриминговых площадках — более 150 млн.
- Основной площадкой проведения «Игр будущего — 2024» в Казани станет выставочный комплекс Kazan Expo. Перед чемпионатом пройдут тестовые соревнования, поскольку по ряду дисциплин состязания еще ни разу не проводились. Команду Татарстана планируют готовить в киберспортивной арене ИТ-парка имени Башира Рамеева, который сейчас строится в центре Казани, сообщил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.
- В Северной столице завершается второй день Петербуржского международного экономического форума. На нем Татарстан успел заключить несколько важных соглашений с АО «Почта Банк», ООО «Компания ВК» и ПАО «Газпром нефть». Также республика подписала соглашение о сотрудничестве по реализации туристического проекта «Великий Волжский путь».
- Несколько соглашений на ПМЭФ заключил и челнинский КАМАЗ. Предприятие подписало меморандум о взаимопонимании с «Муроммашзаводом» и намерено создать с ним в Муроме совместное предприятие. Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заключили соглашение по развитию Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер». По соглашению с ВТБ челнинское предприятие получит дополнительное финансирование на выпуск электробусов и локализацию производства грузовиков на базе поколения К5.
- Федеральная служба по аккредитации выбрала Татарстан в качестве пилотного региона по подготовке предложений в части совершенствования регулирования в сфере развития индустрии «Халяль». Республика и Росаккредитация заключили соглашение о сотрудничестве.
- Также на ПМЭФ глава Минстроя России Ирек Файзуллин, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали соглашения о сотрудничестве, предполагающее формирование условий для восстановления жилья и инфраструктуры Донбасса. Работы проведут с учетом перспектив дальнейшего развития.
- С 26 июня магазины Decathlon приостанавливают свои продажи в Татарстане. До этого времени магазины продолжат работать в обычном режиме. На данный момент совершить покупки можно только офлайн, заказы через сайт уже недоступны.
- УВД Зеленодольска возглавил полковник полиции Олег Хохорин — двоюродный брат глава МВД по Татарстану Артема Хохорина. Последние восемь лет он руководил Верхнеуслонским отделом полиции.
- В соответствии с распоряжением правительства России от 30 октября 2021 года увеличатся тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В Татарстане с 1 июля они вырастут на 6,2%. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Вдоль дороги по улице Мира в сторону казанских Дербышек заменили металлическую конструкцию, которая много лет служила украшением и рекламным баннером на повороте к пляжу на Комсомольском озере. Новую стелу решили поставить, так как старая утратила свою эстетическую и практическую значимость.
- Казанское высшее танковое командное ордена Жукова училище, чей начальник — глава Казанского гарнизона Кирилл Кулаков отвечает за организацию в городе военного парада на 9 Мая, выразило готовность предоставить возможность татарстанским пограничникам пройти своей «коробкой» на следующем Дне Победы. Подробности — в материале «Реального времени».
- В России впервые обнаружен вариант омикрон-штамма коронавируса ВА.5 — сразу два образца. Также за неделю выявлены два варианта ВА.4. Три из них завозные. Один пока находится в стадии определения эпиданализа, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- В Татарстане студентам вузов, обучающимся по программам медицинского и фармацевтического образования, будут выплачивать 5 тысяч рублей стипендии. Действие постановления коснется студентов, начавших обучение с 1 сентября 2021 года. Выплаты будут производиться из бюджета республики.
- В Татарстане могут повысить стоимость природного газа, реализуемого населению. Розничную цену предлагается установить в размере 6,26 руб./куб. м (с учетом НДС). С 1 июля прошлого года она установлена на уровне 6,07 руб./куб. м.
- Агентство по страхованию вкладов как конкурсный управляющий банка «Спурт» обратилось в Арбитражный суд Татарстана с иском к уфимскому «Центральному универмагу» об обращении взыскания на арендные платежи. Истец просил взыскать арендную плату в ЦУМе за период с 1 октября 2020 по 30 июня 2021 года, а также проценты за пользование чужими деньгами. Общая сумма требований — свыше 26 млн рублей. Детали — в материале «Реального времени».
- В мае 2022 года годовая инфляция в Татарстане замедлилась до 18,01% после 18,59% в апреле. При этом она оказалась выше, чем в Приволжском федеральном округе — 17,86%, и в целом по России — 17,1%. Годовой прирост цен на продукты в прошлом месяце ускорился до 21,93%.
- В Казани пройдет Всероссийский молодежный патриотический форум «Города трудовой доблести». На его организацию и проведение готовы потратить 5,4 миллиона рублей из бюджета Татарстана. В 2021 году форум принимал Нижний Новгород.
- На подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Казани выделят 8,5 миллионов рублей. Работы требуется выполнить до 30 ноября 2023 года.
- Эскизы интерьеров будущих станций казанского метро на общественное голосование выносить не планируется. Тем временем экспертное обсуждение уже стартовало.
- Одной из основных проблем для отечественных фермеров стали высокие цены на удобрения. Несмотря на то, что они производятся в России, они продолжают дорожать, а ФАС не реагирует на это, рассказал зеленодольский бизнесмен, владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков.
Ключевые события 113-го дня специальной военной операции России на Украине:
- В ходе спецоперации российскими высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено: два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы и боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган» в Харьковской области, пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У», сообщили в Минобороны России. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено еще 57 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ.
- Российскими средствами противовоздушной обороны сбит еще один украинский самолет Су-25 и семь беспилотников. Перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» около Стаханова (ЛНР) и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган».
- Минобороны России сообщило, что сын президента США Хантер Байден лоббировал в правительственных кругах страны интересы компании Metabiota, занятой в биологических проектах на Украине. Об этом свидетельствуют опубликованные материалы его переписки с руководством инвестиционного фонда Rosemont Seneca.
- Специалисты из США проводили исследования на пациентах психиатрических клиник Харькова как минимум с 2011 года, сообщили в Минобороны России. Одна из организаторов, гражданка США Линда Опорто Аль-Харун, неоднократно посещала медицинскую лабораторию, построенную на средства Пентагона в селе Сороковка Харьковской области.
- В Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Там они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что тот передал европейским чиновникам предложения по новым антироссийским санкциям.
- Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ 17 июня, не планирует объявлять о мобилизации, как об этом написали некоторые СМИ. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал подобные сообщения «лживыми информационными вбросами».
- Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что проект договора, который передала Москва Киеву в апреле, был согласован на 75%. Однако украинская сторона «не удосужилась даже ответить официально» на документ. Переговоры завершились 15 апреля.
- В Госдуму внесли законопроект о приравнивании гражданских лиц, обеспечивающих выполнение задач в ходе спецоперации на Украине, к ветеранам боевых действий. «В силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года должно являться неоспоримым основанием для установления гражданам статуса ветеранов боевых действий, с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки», — говорится в пояснительной записке.
Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».
Татьяна ДеминаОбществоВластьБизнесПромышленностьМашиностроениеЭкономикаИнвестицииТехнологии Татарстан КАМАЗ
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым